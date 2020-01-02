Emekli-Sen Lüleburgaz Şubesi: Kanal İstanbul'u istemiyoruz!

Emekli-Sen Lüleburgaz Şubesi, "Kanal İstanbul’u İstemiyoruz" diyerek basın açıklaması yaptı.

Kırklareli Lüleburgaz'da Üçgen Park’ta bir araya gelen DİSK/Emekli-Sen üyeleri ve siyasi parti temsilcileri, “İstanbul’a kanal istemiyoruz”, “Kanala, talana, masala hayır” sloganalarıyla Kanal İstanbul projesini protesto etti.

Fotoğraf: Evrensel

Basın açıklamasını okuyan Emekli-Sen Şube Başkanı Kemal Andoğlu, topladıkları binden fazla dilekçeyi Kırklareli’de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim ettiklerini, halkın Kanal İstanbul’a karşı büyük bir tepkisi olduğunu söyledi. (Lüleburgaz/EVRENSEL)

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