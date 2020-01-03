03 Ocak 2020 03:31

Çiğli'de tekstil işçilerinden mücadele ilanı

Gürsoy Turan yazdı: Sahte sigortalı çalıştırılmış olmalarının zamanla açığa çıkması, duyanlara pes artık dedirtirken, tekstil işçileri için bardağı taşıran son damla olabilir.

Fotoğraf: Evrensel

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    Gürsoy TURAN
    İzmir

    Eski yılın son günü yeni yılın ön gününde Çiğli’de tekstil işçileri sahte sigorta uygulamasıyla emeklilik haklarının çalınmasına karşı sendikaları DERİTEKS’le birlikte yürütecekleri kampanya ile mücadele edeceklerini duyurdular. Başta tekstil olmak üzere metal, plastik, baskı, elektrik elektronik iş kollarında üretim yapan 582 fabrikada 35 binden fazla işçi çalışıyor Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde. Akar Tekstil işçilerinin, üyesi oldukları DERİTEKS’in sarı önlük ve flamalarının parıltısıyla günü aydınlatan yürüyüşleri ve mücadele etme ilanları, işçilerin “yeni bir yıla” girmek için tutarlı ve kaçınılmaz tek seçeneğini ortaya koyuyor. Kendilerine dayatılan geleceksizliğe karşı, yöneticilerin sahte, tozpembe gelecek vaatlerine inanmak ya da “piyangoya bel bağlamak” değil, çalınan emek ve gelecekleri için mücadele ilanıyla yeni yıla girmeleri Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde çalışan on binlerce işçi için gerçek bir yeni yılın yeni başlangıcın en önemli dayanağıdır. Yeter ki bu mücadele ilanı bütün fabrikalarda ve işçi mahallelerinde, evlerinde tartışılarak ete kemiğe bürünsün. Yeter ki günde 10-12 saat can çıkaran ağır çalışma koşullarında tek tek bütün işçilerin çalışma iradesini bu sefer aynı emek aynı inat ve üretkenlikle kendi geleceği için çalışmada sergilemesi için yönlendirilebilsin.

    Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde tekstil işletmeleri ve işçileri sanayi bölgesinin çoğunluğunu oluşturuyor. Çalışırken en ucuz ücretle en uzun mesai ile en güvencesiz çalıştırılan, kolayca kapı önüne konuldukları gibi çift bordro, geçmişte kayıtsız sigortasız çalıştırılma, bugünlerde ise sahte sigortalı çalıştırılmış olmalarının zamanla açığa çıkması, duyanlara pes artık dedirtirken, tekstil işçileri için bardağı taşıran son damla olabilir.

    Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde tekstil işçileri gece gündüz, hafta sonu, bayram tatili demeden uzun ve fazla mesai yaparak çalışma, günlerce eve gitmeden “sabahçılama” denilen çalışma düzeniyle canını çıkaran çalışma koşullarıyla karşı karşıya. Buna karşı mücadeleye atılma daha önceki yıllarda Roteks Tekstil işçilerinin örgütlenmesi ile başlasa da kesintisiz sürdürülemediği gibi geri düşüldüğü söylenebilir. 2 yıl önce bu sefer Çiğli Organize Sanayi Bölgesinin en büyük tekstil fabrikasında 2 bin işçi tekstilde düşük ücret ve ağır çalışma koşullarına karşı sendikal örgütlenme gerçekleştirdi. Şimdi ise bu işçiler fabrikanın dışında Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde çalışan bütün tekstil işçilerinin “emeklilik hakkının gasbedilmesine”, “sahte sigortayla emeklerinin çalınmasına” karşı organize sanayinin sokaklarında gerçekleştirdikleri yürüyüş yeni bir yılı yeni bir dönemi işaret ediyor. Ancak DERİTEKS üyesi Akar Tekstil işçilerinin yürüyüşüne bakan herkes, işçilerin neşeli olduğu kadar deneyimsiz olduklarını slogan atışlarından kortej disiplinine kadar hemen anlayabilir. Deneyimsizliğin altında ise kendileri “tam ve sağlam” sigortayla çalıştıkları için sahte sigorta meselesini kendisinin sorunu olarak görmeme, kendisinin toplu sözleşme süreci ile sahte sigorta, fason üretim, çift bordroya karşı mücadele yürüten diğer sınıf kardeşleriyle birleşme ilişkisini doğru kuramamak yatıyor. Oysa ki birçok Akar Tekstil işçisi de geçmişte aynı sorunla karşı karşıya kalmış. Mücadelenin yollarını da aslında işçiler kendisi dile getiriyor. Bu sorunun önlenmesi için daha fazla denetim gerektiğini söyleyen bir Akar Tekstil işçisi “Gerekirse işçiler tarafından da denetim için komiteler kurulmalı” diyor. Yani işçiler kendi örgütleri ile mücadeleye atılmalı.

    DERİTEKS sahte sigortaya karşı kampanya çerçevesinde binlerce broşür, el ilanı dağıtarak, toplantılar ve panellerle bilgilendirme yaparak çalışmalarını devam ettirecek. İşçilerin işyerleri ve mahallelerde kuracağı komitelerle Çiğli’de tekstil işçileri mitingi örgütlemeyi ve bu haksız uygulamalar son buluncaya kadar mücadele etme hedefini açıkladı. Yıl sonunda belirlenen asgari ücrete karşı bütün iş kollarından işçilerin tepkisi ve insanca yaşanabilir bir ücret ve çalışma koşulları için mücadele ile bu mücadelenin farklı iş kollarından işçileri ve sendikaları da kapsayarak büyümesinin zemini göz önünde alındığında Çiğli’de kurultaylar döneminde yakalanan “işçiden işçiye örgütlenme” deneyimlerinin ilerletildiği bir mücadele çizgisiyle organize sanayide yeni bir yıl, gerçek anlamda yeni bir dönem olacaktır.

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