Kanal İstanbul'a itirazların son gününde çağrı: Durduralım!

Kanal İstanbul projesinin ÇED raporuna itiraz süresinin son günü Ya Kanal Ya İstanbul bileşenleri açıklama yaptı. Şiddetli yağmur altında yapılan açıklamada, "Buradaki irade çılgınlığa karşı çıkıyor. Ya Kanal ya İstanbul" denildi.

Çok sayıda parti ve kurum, Kanal İstanbul projesinin durdurulması talebiyle İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Projenin iptali için dilekçe verilmesinin son günü olması dolayısıyla yapılan açıklamada, İstanbul'u yıkıma uğratacak projeden vazgeçilmesi istendi. İtiraz dilekçesi verenlerin yoğunluğu nedeniyle Beşiktaş'ta bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğündeki işlemler uzadı, basın açıklaması geç başladı.

"Ya kanal ya İstanbul: Katıl durduralım" pankartının açıldığı açıklamaya HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy da katıldı. Soğuk hava ve şiddetli yağmura karşı toplanan kitle sık sık, "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam", "Ya kanal ya İstanbul", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz" sloganları attı.

Ortak açıklamayı Şehir Planlamacısı Ayşe Yıkıcı okudu. Yıkıcı, "2009 tarihli Çevre Düzeni Planı bir kez daha ihlal edildi ve su havzası, tarım alanı, ormanlık alan olarak belirlenmiş 36 bin 453 hektarlık alan imara açıldı. Bu plan değişikliği sürecin hızlanmasına yönelik olup çevresel etki değerlendirme süreci bitmeden Kanal İstanbul'un 1/100.000 ölçekli plana işlenerek askıya çıkartılması, yangından mal kaçırırcasına bölgenin ranta açılması olup hukukun çiğnenmesidir ve kamuya karşı suçtur" dedi.

"KANAL PROJESİ HAYVAN VE BİTKİ SOYKIRIMIDIR"

Halkı birlikte mücadeleye çağıran Yıkıcı, "Çünkü; Kanal İstanbul 'Hayvan ve Bitki Soykırımı' demek. Kanal projesinin inşaatıyla, 23 milyon metrekare orman alanı, 45 kilometre uzunluğunda ve ortalama 150 metre genişliğinde 136 milyon metrekarelik çok verimli tarım ve orman alanı, sonsuza kadar ortadan kaldırılmış olacak" diye konuştu.

Kanal İstanbul'un büyük bir ekonomik külfet olduğunu, Montrö Anlaşması'na göre gemilerin Kanal İstanbul'dan geçişe zorlanamayacağı ve kanalla para kazanılacak savının gerçek olmadığını vurgulayan Yıkıcı, "Bu yıkımı, İstanbul'a ihaneti durdurabiliriz. Ya Kanal ya İstanbul diyenleri birlikte yola çıkmaya çağırıyoruz. Katıl, durduralım" ifadelerini kullandı. (İstanbul/EVRENSEL)

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