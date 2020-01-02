02 Ocak 2020 18:22

ODTÜ'de Dağcılık ve Kış Sporları Kolu odasına provokatif yazılama

ODTÜ’de Dağcılık ve Kış Sporları Kolu odasına provokatif yazılama yapıldı. Yapılan yazılamada, "TGB", "RTE", "Geldik yoktunuz" ve üç hilal ifadeleri yer aldı.

Dağcılık ve Kış Sporları Kolu odasına yapılan yazılama

Fotoğraf: ODTÜ öğrencileri

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    ODTÜ’de içerisinde on farklı topluluğun odalarının yer aldığı Baraka'da, Dağcılık ve Kış Sporları Kolu (DKSK) odasına provokatif yazılama yapıldı.

    AKP Gençlik Kolları, Ülkü Ocakları, Vatan Partisi Öncü Gençlik ve TGB tarafından ODTÜ’de 26 Aralık'ta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) dekanlığı ile ODTÜ öğrencileri hedef gösterilmişti. Öğrenci toplulukları ve bölüm öğrencileri ise yaptıkları açıklamalarla saldırıların karşısında bir arada durma çağrısı yapmıştı. Bu kez de Dağcılık ve Kış Sporları Kolu (DKSK) odasına provokatif yazılama yapıldı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından topluluk duvarlara ve dolaplarına yapılan yazılamada, "ODTÜ turu yaparken buraya da uğrayalım dedik", "TGB", "RTE", "Geldik yoktunuz" ve üç hilal ifadeleri yer aldı.

    ODTÜ’de 1963’te kurulan Dağcılık ve Kış Sporları Kolu, Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren bir öğrenci topluluğu. 1980 senesinde kapatılan Dağcılık ve Kış Sporları Kolu, 1982 senesinde dağcılık ve kayak branşlarıyla çalışmalarına yeniden başladı. Bugün ise yıl boyunca yaptıkları düzenli antrenmanlarla ODTÜ’nün aktif topluluklarından bir tanesi.

    Dağcılık ve Kış Sporları Kolu odasına yapılan yazılama

    Fotoğraf: ODTÜ öğrencileri

    Dağcılık ve Kış Sporları Kolu odasına yapılan yazılama

    Fotoğraf: ODTÜ öğrencileri

    (Ankara/EVRENSEL)

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    ODTÜ'de Dağcılık ve Kış Sporları Kolu odasına provokatif yazılama
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