ODTÜ'de Dağcılık ve Kış Sporları Kolu odasına provokatif yazılama

ODTÜ’de içerisinde on farklı topluluğun odalarının yer aldığı Baraka'da, Dağcılık ve Kış Sporları Kolu (DKSK) odasına provokatif yazılama yapıldı.

AKP Gençlik Kolları, Ülkü Ocakları, Vatan Partisi Öncü Gençlik ve TGB tarafından ODTÜ’de 26 Aralık'ta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) dekanlığı ile ODTÜ öğrencileri hedef gösterilmişti. Öğrenci toplulukları ve bölüm öğrencileri ise yaptıkları açıklamalarla saldırıların karşısında bir arada durma çağrısı yapmıştı. Bu kez de Dağcılık ve Kış Sporları Kolu (DKSK) odasına provokatif yazılama yapıldı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından topluluk duvarlara ve dolaplarına yapılan yazılamada, "ODTÜ turu yaparken buraya da uğrayalım dedik", "TGB", "RTE", "Geldik yoktunuz" ve üç hilal ifadeleri yer aldı.

ODTÜ’de 1963’te kurulan Dağcılık ve Kış Sporları Kolu, Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren bir öğrenci topluluğu. 1980 senesinde kapatılan Dağcılık ve Kış Sporları Kolu, 1982 senesinde dağcılık ve kayak branşlarıyla çalışmalarına yeniden başladı. Bugün ise yıl boyunca yaptıkları düzenli antrenmanlarla ODTÜ’nün aktif topluluklarından bir tanesi.

Fotoğraf: ODTÜ öğrencileri

Fotoğraf: ODTÜ öğrencileri

(Ankara/EVRENSEL)

Mektup: Hedefte ODTÜ'nün birliği var

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