02 Ocak 2020 18:26
Barış Annesi Naciye İke hayatını kaybetti
Gever (Yüksekova) Barış Anneleri Meclisi Üyesi Naciye İke, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: MA
Gever (Yüksekova) Barış Anneleri Meclisi üyesi Naciye İke, 70 yaşında yaşamını yitirdi.
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde 3 aydır tedavi gören İke, uzun süredir rahim kanseriyle mücadele ediyordu.
Ailesi tarafından alınan İke'nin cenazesinin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Akalın (Bajerge) Mezarlığına defnedileceği belirtildi. (Van/MA)
Diyarbakır'da polis, Barış Annelerini yaka paça sürükledi
Gebze'den sonra Kızıltepe'de anneler polislerce yerde sürüklendi
Yerde sürüklenen Barış Annesi’ne 10 yıla kadar hapis istemi
Reklam
Reklam