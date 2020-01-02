Barış Annesi Naciye İke hayatını kaybetti

Üniversite sınavı sorularının nasıl çalındığı iddianameye girdi

Ali Demir hakkındaki iddianamede, üniversite sınavı sorularının çalışmasına dair bilirkişi raporu da yer aldı. Eğitim Sen, "Tüm sorumlular ortaya çıkarılmalı ve cezalandırılmalı" çağrısı yaptı.