02 Ocak 2020 18:15

İngiltere ve Almanya sanayisi Aralık 2019'da da geriledi

Satınalma Yöneticileri Endeksi, Aralık 2019'da Almanya’da 43,7 puana, İngiltere’de de 47,5 puana geriledi.

Almanya'nın Ruhr sanayi bölgesinden bir görünüm.

Ruhr sanayi bölgesi. | Fotoğraf: Pixabay

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    Almanya ve İngiltere’de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) geriledi. Almanya’nın endeksi aralıkta 0,4 puan azalarak 43,7 puana, İngiltere’nin endeksi de 47,5 puana geriledi. PMI verisinde 50 puan yukarısı büyümeyi işaret ederken, 50 puan altı daralmayı gösteriyor.

    IHS Markit tarafından hazırlanan nihai PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da kasımda 44,1 olan imalat PMI, aralıkta 43,7 puan olarak tespit edildi.  IHS Markit, 16 Aralık’ta geçici verilere göre imalat PMI’nın 43,4 puana gerilediğini açıklamıştı.

    İngiltere’de imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi aralık ayında yedi yıldan uzun bir sürenin en sert düşüşünü kaydederken yurt içi ve yurt dışından yeni siparişler sert geriledi. IHS Markit tarafından açıklanan verilere göre sektör, ekonomik, siyasi ve küresel ticaret görünümünün talep üzerinde baskı oluşturmasıyla art arda sekizinci ayda da daraldı.

    Şirketler Brexit için ertelenmiş olan son tarih 31 Ekim öncesinde yaptığı stokları eritmeyi sürdürüyor. IHS verilerine göre İngiltere'de imalat PMI Aralık'ta 47,5'e gerileyerek 2012'den beri en kötü ikinci değeri aldı. Veriye ilişkin ilk tahmin 47,4 idi. (EKONOMİ SERVİSİ)

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