TELKODER: '99 Gölcük depremiyle gelen geçici Özel İletişim Vergisi hâlâ hayatımızda

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneğinin (TELKODER) araştırmasına göre, 2019'da evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme gideri 268,83 TL oldu. Özellikle 1999 Gölcük depremiyle hayatımıza geçici olarak giren Özel İletişim Vergisi 20 yıldır alınmaya devam ediyor.

TELKODER'in Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması’ndan edindiği bilgilere göre, 2019 yılında Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin haberleşme gideri yıllık 3 bin 225 TL’ye ulaşırken bu rakamın 655 TL’sini devlete ödenen vergiler oluşturdu.

SABİT İNTERNET BAĞLANTISINA AYLIK ORTALAMA 60,9 TL ÖDENİYOR

TELKODER’in her yılın sonunda yaptığı analiz kapsamında açıkladığı Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması’na göre sabit telefona vergiler dahil aylık ortalama 38,23 TL ödeniyor.

Aynı araştırmada, 3 GSM operatörünün abonelerinin ortalama aylık ödemelerinin ise vergiler dahil 42,4 TL’ye ulaştığı belirtiliyor.

Sabit internet bağlantısı için ise aylık ortalama vergiler dahil 60,9 TL ödeniyor.

Bu giderlerin hepsinden yüzde 18 KDV’nin yanı sıra, sabit ve mobil haberleşme hizmetleri ve sabit ve mobil internet hizmetleri için yüzde 7,5 Özel İletişim Vergisi devlete aktarılıyor. (EKONOMİ SERVİSİ)

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