Birbirlerine sarıldıkları için ceza verilen öğretmenleri Bakan'a sordu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Murat Sarısaç, Van’ın Çatak ilçesindeki bir lisede görev yapan iki öğretmenin doğum günü kutlaması nedeniyle birbirilerine sarılması üzerine öğretmenlere sürgün ve aylıktan kesme cezası verilmesini soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı.

Mezopotamya Ajansı'nın bu konuya dair geçtiği haberin hatırlatıldığı soru önergesinde, "Yaşanan bu olay; AKP iktidarları boyunca eğitim kurumlarının mezhepçi, ırkçı, ayrımcı, otoriter ve popülist politikalarla asıl işlevinden uzaklaştırılmasından bağımsız düşünülemez. Eğitim kurumlarında cinsiyetçiliği yaygınlaştıran iktidarın her gün biraz daha tarikat ve cemaatlerin etkisini arttırdığı bilinmektedir. Bununla birlikte son yıllarda asılsız beyanlar ve ihbarlar üzerinden de OHAL kararnameleriyle binlerce öğretmen ihraç edilerek eğitim kurumlarında çalışma hukuku ve huzurunun da ortadan kaldırıldığı görülmüştür" denildi.



HDP'li Sarısaç, önergesinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:



Van’ın Çatak ilçesinde bir lisede 20 Mayıs 2019 tarihinde iki öğretmenin doğum gününü tebrik amacıyla birbirine sarılması üzerine verilen “sürgün” ve “aylıktan kesme” cezaları hakkında Bakanlığınızda hangi bilgiler bulunmaktadır?

Öğretmenlerin doğum gününü birbirilerine sarılarak tebrik etmesi üzerine soruşturma başlatılmasının hukuki dayanağı nedir?

Mahkemenin 10 Ekim 2019 tarihinde öğretmenler hakkında “Kovuşturmaya yer olmadığı” kararı vermesine rağmen “sürgün” ve “aylıktan kesme” cezalarının verilmesinin nedeni nedir?

Mahkemenin kararına rağmen MEB müfettişlerinin öğretmenleri cezalandırması, okullarda ihbarcılığı teşvik ederek çalışma hukuku ve huzuruna zarar vereceği neden düşünülmemiştir?

Birbirilerine sarılarak doğum gününü kutlayan meslektaşlarını ihbar eden öğretmenler hakkında herhangi bir işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmamışsa, başlatılması düşünülmekte midir?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlerin itibarını ve haklarını korumak, okullarda çalışma huzurunu oluşturmak için aldığı tedbirler nelerdir?” (MA)