Yunanistan’dan Türkiye’ye hem barış çağrısı hem uyarı

Geleneksel yeni yıl kabulünde Türkiye’ye “barış içinde yaşama” çağrısı yapan Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Doğu Akdeniz’deki doğal gaz anlaşmazlığı için ise “Hiç kimse Yunanistan’ın uluslararası ve Avrupa hukukunun garantisi altındaki haklarından zerre kadar taviz vermesini beklemesin” ifadelerini kullandı.

Sputnik’in aktardığına göre Yunanistan’da geleneksel yeni yıl kutlamaları için Başbakan Kiriakos Miçotakis başta olmak üzere siyasi liderleri, milletvekillerini ve ordu komutanlarını kabul eden Pavlopoulos, Türkiye’ye ve Türkiye halkına da mutlu yıllar dileklerini iletti. Barış içinde yaşama çağrısı yapan Pavlopoulos, Ankara’ya “Hiç kimse Yunanistan’ın uluslararası ve Avrupa hukukunun garantisi altındaki haklarından zerre kadar taviz vermesini beklemesin” mesajı da verdi.

Bir uyarıda da bulunan Pavlopoulos, Yunanistan’ın “her türlü tehdide karşı hazırlıklı olduğunu, birlik içinde tehditlere karşı koyacaklarını” belirtti.

MİÇOTAKİS DE UYARMIŞTI

Başbakan Kiriakos Miçotakis de yeni yıl nedeniyle verdiği mesajda, Yunanistan’ın yoluna çıkan her türlü engelin üstesinden gelebileceğini belirtmişti. Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini hatırlatan ve bunları ‘provokasyon’ olarak niteleyen Miçotakis, “Jeopolitik zorluklar bizim gözümüzü korkutmaz. Hukuk bizim yanımızda. Güçlü müttefiklerimiz var. Egemenlik haklarımıza yönelik herhangi bir iddiayı savuşturacak caydırıcı kapasiteye sahibiz” dedi.

İSRAİL, KIBRIS VE YUNANİSTAN GAZ ANLAŞMASI

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs (Kıbrıs Cumhuriyeti), İsrail ile Güney Kıbrıs gazını Avrupa’ya taşıması planlanan bin 900 kilometrelik boru hattının temelini oluşturacak ve “EastMed olarak” isimlendirilen üçlü anlaşmaya dün imza atması bekleniyordu. Gazetemiz baskıya girdiği dakikalarda imzalar henüz atılmamıştı.

Doğu Akdeniz’deki doğal gaz rantının paylaşımı bağlamında başka bir dizi diplomatik girişim de gündemde. 4 Ocak’ta bu kez Mısır'ın başkenti Kahire’de, Kıbrıs adası etrafında gaz yatırımı yapan Total gibi şirketlere sahip olan Fransa’nın da katılacağı, Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs yönetimleri arasında bir zirve gerçekleştirilecek. 7 Ocak’ta Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ABD’yi ziyaret ederek Başkan Donald Trump ile bir araya gelecek. 8 Ocak’ta Mısır ile Yunanistan, Girit adasında bir araya gelecek. 15-16 Ocak’ta bu kez Doğu Akdeniz Gaz Formu gerçekleştirilecek. 29 Ocak’ta ise yine Yunanistan Başbakanı Miçotakis’n, Fransa’yı ziyaret etmesi bekleniyor. (DIŞ HABERLER)

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