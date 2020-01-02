ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Irak ve İran konulu görüşme trafiği

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğindeki protestoya ilişkin İsrail, Irak ve Katar liderleriyle görüşerek, İran'a karşı "yakın iş birliği" mesajı verdiği bildirildi.

AA'nın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo'nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmelerine yönelik yazılı açıklama yayımladı. Pompeo'nun, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğindeki eylemleri kınaması sebebiyle Netanyahu'ya teşekkür ettiğini belirten Ortagus, görüşme sırasında ABD ve İsrail arasındaki "ilişkiye" de vurgu yapıldığını ifade etti. Bununla birlikte, Ortagus tarafından yapılan ayrı bir açıklamada, Pompeo'nun Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile de telefon görüşmesi yaptığı ve Hizbullah Tugayları olarak tanımlanan milislerin ABD Büyükelçiliği önündeki eylemlerini kınadığı kaydedildi.

Ortagus, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bakan Pompeo, Irak hükümeti tarafından alınan yüksek güvenlik önlemleri için teşekkür ederken, Irak hükümetinin bölgedeki diplomatlarımızın korunması konusundaki sorumluluğuna vurgu yaptı. Bakan, ayrıca Başkan Donald Trump yönetimi olarak Irak'ın özgür ve bağımsız olması konusundaki isteğimize ve bu konudaki yakın iş birliği çabalarımıza dikkat çekti"

Öte yandan Pompeo'nun, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı görüşmede, Katar'ın ABD'ye gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür ettiği, Pompeo ve Al Sani'nin bir takım bölgesel gelişmeler konusunda fikir alışverişi yaptığı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin, Irak'ta İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları üssüne düzenlediği ve 28 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, 31 Aralık'ta Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmıştı. ABD karşıtı slogan atan kitle binanın duvarını ateşe vermiş, ardından kapısını kırarak içeri girmişti. (DIŞ HABERLER)

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