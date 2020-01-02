İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs doğal gaz boru hattı anlaşmasını imzaladı

İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs, İsrail ile Kıbrıs gazını Avrupa'ya taşıması planlanan bin 900 kilometrelik boru hattının temelini oluşturacak üçlü bir anlaşmaya imza attı.

Euronews'te yer alan habere göre, Doğu Akdeniz'in (Eastern Mediterannean) kısaltması EastMed olarak isimlendirilen doğal gaz boru hattı anlaşması bugün Yunanistan'ın başkenti Atina'da üç ülke liderinin katılımıyla imzalandı. İsrail adına anlaşmaya Başbakan Binyamin Netanyahu, Kıbrıs adına Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ve Yunanistan adına da Başbakan Kyriakos Miçotakis imza attı.

Yunanistan'dan yapılan açıklamada, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin de anlaşmayı daha sonraki bir tarihte imzalayacağı belirtildi. Yunanistan Enerji Bakanı Kostis Hatzidakis, boru hattı anlaşmasının "Türkiye'ye mesaj göndermek değil, enerji sektöründe bölgesel düzeyde işbirliğini ilerletme" amaçlı olduğunu söyledi.

Birçok kez bir araya gelen Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail liderleri arasındaki 3'lü anlaşma, Rus gazına alternatif olarak değerlendiriliyor. Mısır'ın yanı sıra her üç ülkenin yönetimi, Türkiye ile Trablus'un Doğu Akdeniz'deki anlaşmalarına karşı çıkıyor. (DIŞ HABERLER)

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