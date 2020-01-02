Batman'da şüpheli ölüm: İnşaat bekçisi genç ölü bulundu

Batman'da inşaat bekçisi 18 yaşındaki Hasan Filiz kaldığı kulübede ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tilmerç Mahallesi'nde inşaatta çalışan işçiler, sabah saatlerinde işe geldiklerinde 18 yaşındaki Bekçi Hasan Filiz'i, kaldığı kulübede hareketsiz bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede Filiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hasan Filiz'in cansız bedeni otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (Batman/AA)