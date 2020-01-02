02 Ocak 2020 11:20

İzmir Sanat’ta Ekim filmi gösterilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ‘Yeniden Sinematek’ etkinlikleri çerçevesinde 3 Ocak 2020 Cuma günü saat 20.00'da İzmir Sanat'ta ‘Ekim’ filmi gösterilecek.
Ekim filmi afişi

Fotoğraf: İzmir Büyükşehir Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yeniden Sinematek etkinlikleri kapsamında 3 Ocak (yarın) Ekim filmi gösterimde olacak. İzmir Sanat’ta gösterilecek film, saat 20.00’de sinema severlerle ücretsiz olarak buluşacak.

Yönetmenliğini Sergei M. Eisenstein ve Grigori Aleksandrov’ un yaptığı Ekim filmi, 1928 yılı Sovyetler Birliği yapımı olup, Petrograd'da 1917'de monarşinin sona ermesinden sonra yine aynı yılın Kasım ayında barışçıl hareketlerin artmasıyla yaşanan olaylar belgesel niteliğinde canlandırılıyor. (İzmir/EVRENSEL)

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İzmir Sanat’ta Ekim filmi gösterilecek

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