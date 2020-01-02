Diğer ülkelerde yasaklanan 526 bin ton plastik çöp Türkiye’ye satıldı

Hükümet, ücretli hale getirdiği plastik poşet kullanımının yüzde 77 oranında azaldığını belirtirken diğer ülkeler tarafından yasaklanan 526 bin ton plastik çöpü ithal etti. Kitle örgütlerinin zararlı çöp ithalinin azaltılması talebi de karşılık bulmadı. Türkiye'ye en çok atık Türkiye ve Irak'tan gelirken, Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman, “Burada bir oyun var. Aslında bu Irak’ın atığı değil. Tehlikeli atıklar üçüncü bir ülke üzerinden getiriliyor” dedi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 30 Aralık’ta yayımladığı genelgeyi değerlendiren Recep Karaman, “Genelge fos çıktı. Kısmen değişiklik olsa da eski düzen devam ediyor” dedi. Karaman, atık tesislerinin önceliği yerli atıklara vererek, “Yüzde 60 yerli, yüzde 40 ithal atık” işlemesini savunduklarını ancak düzenleme ile tesislerin “Yüzde 20 yerli, yüzde 80 ithal atık” işlemesine izin verildiğini söyledi.

Taleplerinin dikkate alınmadığını belirten Karaman, “Karışık malzemenin yasaklanmasını istiyorduk. Çünkü bütün çöpler karışık kodla getiriliyor. Bunun içine bakma durumu yok. Yani ‘tehlikeli atık’ dediğimiz ithali yasak atıklar bunlar. Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Avrupa’dan gelen karışık çöp malzemesini yasakladı. Ancak bizde uygun görüldü. Türkiye’ye karışık atık getirilebilecek” dedi. (HABER MERKEZİ)

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