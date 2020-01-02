02 Ocak 2020 10:37

Zihinsel engelli kadına istismarda bulunmakla suçlanan erkeğin 17 yıl hapis istendi

Bursa’da zihinsel engeli bulunan kadınla cinsel ilişkiye giren erkek hakkında 17 yıl hapis cezası istedi.

Fotoğraf: Pixabay

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    Bursa’da zihinsel engeli bulunan D.S. (29) ile buluştuktan sonra ilişkiye girdiği iddia edilen T.S. hakkında, “nitelikli cinsel saldırı ve hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 17 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, 2 yıl önce hafif derecede mental retardasyon rahatsızlığı bulunan D.S., bir televizyon kanalında 'kadın arkadaş arıyorum' mesajıyla birlikte yayınlanan cep telefon numarasını aradı. Telefonu açan ve kendisini Samet olarak tanıtan T.S. ile yaptığı görüşmenin ardından Bursa Otobüs Terminali'nde buluştu. T.S., otomobiline aldığı D.S.’yi Minareliçavuş Mahallesi’ndeki evine götürdü. Burada 200 lira karşılığında D.S. ile ilişkiye girdi. Kızlarının yaşadığı bu olaydan haberdar olan aile, T.S. hakkında şikayetçi oldu.

    T.S. ise hastalığını hiç fark etmediğini ifade ederek, “Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

    Soruşturma sonunda savcılık tarafından tutuksuz sanık T.S. hakkında “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” suçundan 5 yıl, “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 12 yıl olmak üzere toplam 17 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

    Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti. Açılan davanın görülmesine bir ay sonra başlanacak. (Bursa/DHA)

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