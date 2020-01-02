2019 yılı enflasyon rakamı 11,84 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyatları Aralık ayında yüzde 0.74 arttı ve 2019 yıllık enflasyon yüzde 11.84 ile çift hanede gerçekleşti. Tüketici fiyatları, 2018 yılı Aralık ayında aylık bazda yüzde 0.40 düşmüş ve yıllık enflasyon yüzde 20.30 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları Aralık ayında 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 15.18 oldu.

Yurt içi üretici fiyatları ise Aralık ayında yüzde 0.69 arttı ve 2019 yıllık artışı yüzde 7.36 ile tek hanede gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyatları 2018 yılı Aralık ayında aylık yüzde 2.22 düşmesine karşın, yıllık artış yüzde 33.64 düzeyindeydi. Üretici fiyatları Aralık ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17.56 arttı.

TÜİK verilerine göre;

- Aylık en yüksek düşüş yüzde 1.91 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Endekste yer alan gruplardan, eğlence ve kültür yüzde 0.11 düşerken, Aralık ayında artışın en yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 2.93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 0.57 ile ulaştırma ve yüzde 0.42 ile sağlık ve çeşitli mal ve hizmetler oldu.

- Yıllık en düşük artış yüzde 3.16 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.53 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 7.03 ile eğlence ve kültür ve yüzde 9.79 ile ev eşyası grubu artışın en düşük olduğu diğer ana harcama grupları oldu. Buna karşılık aynı dönemde artışın en yüksek olduğu ana gruplar da sırasıyla yüzde 43.12 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 14.46 ile eğitim ve yüzde 13.63 ile sağlık ve çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Aralık 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 131 maddenin ortalama fiyatları düşerken, 34 maddenin ortalama fiyatı değişmedi ve 253 maddenin ortalama fiyatı ise arttı.

KAMU EMEKÇİLERİNİN GÖZÜ ENFLASYON RAKAMINDA

TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,38 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 5,71 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 5'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 5 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,71'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 4 zam da verilecek.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2019'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 5,01 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1,01 enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. (AA)

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