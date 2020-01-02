02 Ocak 2020 09:25Son Güncellenme Tarihi: 02 Ocak 2020 10:09
Tayvan'da helikopter kazası: Genelkurmay Başkanı Yi-ming hayatını kaybetti
Tayvan'da Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming’i taşıyan helikopter düştü. Yi-ming hayatını kaybetti.
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Arşiv | Fotoğraf: Pixabay
Tayvan’da askeri yetkilileri taşıyan bir helikopter başkent Taipei yakınlarındaki dağlık alana düştü.
Kazada helikopterde bulunan Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming’in hayatını kaybettiği açıklandı. Yerel basına göre, helikopterde bulunan 11 kişi kurtarıldı.
Black Hawk tipi helikopterin yeni yıl etkinliklerine kapsamında Taipei'den kuzeydeki Ilan kentine hareket ettiği belirtiliyor. (AA)
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