02 Ocak 2020 09:13

“Temiz çevre” iddiasıyla ücretli hale getirilen poşete yüzde 22,5 zam

Geçtiğimiz yıl “çevre temizliği” adı altında ücretli hale getirilen market poşeti ücretlerine yüzde 22,58 zam yapıldı. Poşetler artık 30 kuruştan satılacak.

Fotoğraf: velkr0/Flickr (CC BY 2.0)

    • Paylaş

    Geçen yılın başından beri parayla satılan marketlerdeki plastik alışveriş poşetine yüzde 22,58 oranında zam geldi. 25 kuruşluk poşetler 1 Ocak 2020 itibarıyla 30 kuruşa satılmaya başladı.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yönetmelikle 2872 sayılı Çevre Kanunu'nda yer alan ve çevreyi kirleten atıklar için tahsil edilen geri kazanım katılım payı tutarlarına yeniden değerleme oranı kadar yani yüzde 22,58 oranında zam yapıldı. Vatandaşın ödediği 30 kuruşun 18 kuruşu Çevre Bakanlığına,12 kuruşu ise marketlerle Hazine'ye gidecek.

    ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 15

    2020 yılı için sigortalı çalışan asgari ücretliye yüzde 15,03 oranında zam yapılmış; Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmedik” demişti. Ekonomistler ve muhalefet vatandaşın alım gücündeki düşüşe dikkati çekerken, yeni yılın ilk gününde Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretlerine gelen yüzde 14 zam da tartışma konusu olmuştu.

    ZAM, POŞETLE SINIRLI KALMADI

    Listede plastik poşetlerin yanı sıra motorlu araç lastikleri, aküler, piller, madeni ve bitkisel yağlar, elektrikli ve elektronik eşyalar, ilaç ve içeceklerin konulduğu plastik, cam, kağıt ve ahşap ambalajlar yer alıyor.

    Bu listede yer alan atıklardan sadece poşetler için tüketicilerden katkı payı alınıyor. Diğer ürünlerin katkı payı ise şirketlerden tahsil ediliyor. Poşete gelen zam doğrudan halkın cebini vurdu. Diğer atıklara yapılan zammın ise şirketler tarafından bu ürünlerin satış fiyatlarına yansıtılacağı, halkın dolaylı yoldan zamdan etkileneceği belirtildi. (HABER MERKEZİ)

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Avustralya'daki yangında ölü sayısı 15'e çıktı
    YAZARLAR
    Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Irak'ta ABD-İran krizi

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Yeni yıl daha iyi mi geçecek?

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Yerli, milli 2020

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Neresinden tutsan elinde kalır

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Geçmişle gelecek
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Avustralya'daki yangında ölü sayısı 15'e çıktı
    Avustralya'daki yangında ölü sayısı 15'e çıktı

    Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde çıkan yangında ölü sayısının 15'e çıktığı bildirildi.

    Uyuz yayılıyor, mülteciler hedefte, uzmanlar ise uyarıyor: Milliyeti yok, sınıfı var
    Uyuz yayılıyor, mülteciler hedefte, uzmanlar ise uyarıyor: Milliyeti yok, sınıfı var

    Meslek odaları ve akademisyenler uyuz vakalarındaki artış üzerinden Suriyeli mültecilerin hedefe konulmasını eleştiriyor: “Toplumda ön yargı var. Uyuz en çok yoksulları vuran bir hastalık".

    Aydınlı işçiler: Tek çaremiz izinli günümüzde bile çalışmak
    Aydınlı işçiler: Tek çaremiz izinli günümüzde bile çalışmak

    Aydın'da çeşitli iş kollarında çalışan işçiler asgari ücrete düşük zam yapılmasına tepki gösteriyor.

    İstanbul Üniversitesi yemekhanesinde çalışan 40 taşeron işçi çıkarıldı
    İstanbul Üniversitesi yemekhanesinde çalışan 40 taşeron işçi çıkarıldı

    İstanbul Üniversitesinde öğrencilerin indirimli yemek yeme hakkının üç öğünden bir öğüne düşürülmesinin ardından yemekhanede çalışan 40 taşeron işçi işten çıkarıldı.

    2020'de Türkiye'yi siyasette ne bekliyor?
    2020'de Türkiye'yi siyasette ne bekliyor?

    Siyaset Bilimciler Ayşen Uysal, Deniz Yıldırım, Sezin Öney, Yüksel Taşkın ve iktisatçı Murat Birdal ile Türkiye’nin 2020’de yaşaması muhtemel iç ve dış gelişmeleri konuştuk.

    Körfez'de kriz manzaraları: Çaresizlik mi, yoksa fırtına öncesi sessizlik mi?
    Körfez'de kriz manzaraları: Çaresizlik mi, yoksa fırtına öncesi sessizlik mi?

    Körfez'de çalışma hayatı sigortasız, güvencesiz, merdivenaltı tekstil atölyeleri, "yevmiye hesabı" işlerdir.

    Antalya'da özel halk otobüsü şoförleri kötü koşullara karşı örgütleniyor
    Antalya'da özel halk otobüsü şoförleri kötü koşullara karşı örgütleniyor

    Antalya'da sabah 06.45'te başlayan mesailerinin gece yarısı bittiğini ve kötü koşullarda çalıştıklarını ifade eden özel halk otobüsü şoförleri dernek altında örgütleniyor.

    EMO Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Orak: Kaçak elektrik kullanımı yoksulluğun sonucu
    EMO Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Orak: Kaçak elektrik kullanımı yoksulluğun sonucu

    EMO Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Orak, "kaçak elektrik" kullanımının yoksulluktan ve işsizlikten dolayı olduğunu ve enerjinin bedelsiz olarak verilmesi gerektiğini söyledi.

    Yarım kalmış bir aşkın politik romanı
    Yarım kalmış bir aşkın politik romanı
    Yeni yıl, vals ve operet demek
    Yeni yıl, vals ve operet demek
    Erdal Beşikçioğlu’ndan Behzat Ç. açıklaması: Rant düzeninin içinde olmak istemedim
    Erdal Beşikçioğlu’ndan Behzat Ç. açıklaması: Rant düzeninin içinde olmak istemedim
    Yüzyirmimetrekare: Ağlamak açlıktan gelir
    Yüzyirmimetrekare: Ağlamak açlıktan gelir
    Türkiye Yayıncılar Birliği: Muzır kararları kültür dünyamızı tehdit ediyor
    Türkiye Yayıncılar Birliği: Muzır kararları kültür dünyamızı tehdit ediyor
    GÜNCELLENDİ
    Evrensel'in 2019'u: Öznesi “işçi”, refleksi mücadele oldu
    Evrensel'in 2019'u: Öznesi “işçi”, refleksi mücadele oldu
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Aydınlı işçiler: Tek çaremiz izinli günümüzde bile çalışmak
    Aydınlı işçiler: Tek çaremiz izinli günümüzde bile çalışmak

    Aydın'da çeşitli iş kollarında çalışan işçiler asgari ücrete düşük zam yapılmasına tepki gösteriyor.

    Soma'da katliamın yaşandığı madendeki ipotekli malzemeler ocaktan çıkarıldı
    Soma'da katliamın yaşandığı madendeki ipotekli malzemeler ocaktan çıkarıldı

    Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği Eynez maden ocağında bulunan ve mahkeme kararıyla ipotek konulan malzemelerin 5 yıl sonra ocaktan çıkarıldığı belirtildi.

    Muğla'da 10 maden işçisi işten çıkarıldı
    Muğla'da 10 maden işçisi işten çıkarıldı

    Muğla'da bulunan Mikroman Maden'de çalışan 10 işçi işten çıkarıldı.

    Sit alanı içindeki Işıklı Gölü'ne "millet bahçesi" projesi
    Sit alanı içindeki Işıklı Gölü'ne "millet bahçesi" projesi

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ziyaret ettiği Denizli'de sit alanı içinde yer alan Işıklı Gölü'ne "millet bahçesi" yapılacağını söyledi.

    DERİTEKS'te örgütlü Akar Tekstil işçileri sahte sigortaya karşı yürüdü
    DERİTEKS'te örgütlü Akar Tekstil işçileri sahte sigortaya karşı yürüdü

    DERİTEKS İzmir Şubesi tekstil iş kolundaki fason şirketlerin sahte sigorta uygulamasına karşı kampanya başlattı. Kampanya, SGK önünde yapılan eylemle duyuruldu.

    Hekimlerden uyarı: Bireysel silahlanma kontrol altına alınmalı
    Hekimlerden uyarı: Bireysel silahlanma kontrol altına alınmalı

    İzmir Torbalı’da sağlık çalışanlarının öldürülmesine ilişkin İzmir ve Adana tabip odaları ve sağlık emekçilerinden açıklama geldi. Açıklamada bireysel silahlanmanın engellenmesi istendi.