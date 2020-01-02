“Temiz çevre” iddiasıyla ücretli hale getirilen poşete yüzde 22,5 zam

Geçen yılın başından beri parayla satılan marketlerdeki plastik alışveriş poşetine yüzde 22,58 oranında zam geldi. 25 kuruşluk poşetler 1 Ocak 2020 itibarıyla 30 kuruşa satılmaya başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yönetmelikle 2872 sayılı Çevre Kanunu'nda yer alan ve çevreyi kirleten atıklar için tahsil edilen geri kazanım katılım payı tutarlarına yeniden değerleme oranı kadar yani yüzde 22,58 oranında zam yapıldı. Vatandaşın ödediği 30 kuruşun 18 kuruşu Çevre Bakanlığına,12 kuruşu ise marketlerle Hazine'ye gidecek.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 15

2020 yılı için sigortalı çalışan asgari ücretliye yüzde 15,03 oranında zam yapılmış; Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmedik” demişti. Ekonomistler ve muhalefet vatandaşın alım gücündeki düşüşe dikkati çekerken, yeni yılın ilk gününde Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretlerine gelen yüzde 14 zam da tartışma konusu olmuştu.

ZAM, POŞETLE SINIRLI KALMADI

Listede plastik poşetlerin yanı sıra motorlu araç lastikleri, aküler, piller, madeni ve bitkisel yağlar, elektrikli ve elektronik eşyalar, ilaç ve içeceklerin konulduğu plastik, cam, kağıt ve ahşap ambalajlar yer alıyor.

Bu listede yer alan atıklardan sadece poşetler için tüketicilerden katkı payı alınıyor. Diğer ürünlerin katkı payı ise şirketlerden tahsil ediliyor. Poşete gelen zam doğrudan halkın cebini vurdu. Diğer atıklara yapılan zammın ise şirketler tarafından bu ürünlerin satış fiyatlarına yansıtılacağı, halkın dolaylı yoldan zamdan etkileneceği belirtildi. (HABER MERKEZİ)