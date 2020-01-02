02 Ocak 2020 00:46
BUDO'da sefer iptalleri - 2 Ocak 2020
Bursa Deniz Otobüsleri, bugün sabah saatlerinde yapılması planlanan 2 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.
Fotoğraf: DHA
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın sabah yapılması planlanan 2 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. (Bursa/DHA)
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