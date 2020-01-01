01 Ocak 2020 21:53

Hakkında yolsuzluk davası açılmasına karar verilen Netanyahu, dokunulmazlık istiyor

3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açmasına karar verilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dokunulmazlık başvurusunda bulunacağını açıkladı.

Fotoğraf: IsraelinUSA/Flickr (CC BY-SA 2.0)

    • Paylaş

    İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit'in, 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açmaya karar verdiği Başbakan Binyamin Netanyahu, Meclis'e dokunulmazlık başvurusunda bulunacağını açıkladı.

    Netanyahu, kendisine tanınan 30 günlük sürenin dolmasına saatler kala yaptığı basın açıklamasında, dokunulmazlık başvurusu dilekçesini İsrail Meclisine göndereceğini belirtti.

    "SUÇLU OLDUĞUNU BİLİYOR"

    Netanyahu'nun açıklamasından kısa süre sonra kameralar karşısına geçen Mavi-Beyaz İttifakı lideri Gantz, "Netanyahu'nun dokunulmazlık isteği herkesin hukuk önünde eşit olduğu prensibini çiğnemektir. Netanyahu suçlu olduğunu biliyor" dedi.

    Mevcut Meclis aritmetiğinde kilit role sahip İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman da Netanyahu'nun kararını eleştirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Liberman, partisinin, dokunulmazlık oylamasında "hayır" oyu vereceğini belirtti. Liberman, paylaşımında "Şimdi şüphenin de ötesinde açık ki Netanyahu'nun ilgisini çeken ve onu ilgilendiren tek şey dokunulmazlık" ifadelerini kullandı.

    "ZAMAN KAZANMA HAMLESİ"

    Başsavcı Mandelblit'in 21 Kasım'da 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açmaya karar verdiği Netanyahu, geçen hafta yaptığı açıklamada dokunulmazlığın "demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu" ileri sürerek Meclis'e dokunulmazlık başvurusu yapacağının sinyalini vermişti.

    İsrailli uzmanlar mevcut aritmetik nedeniyle dokunulmazlık başvurusunun Meclis'te kabul edilmesinin zor olduğunu belirtiyor ve Netanyahu'nun bu adımını "zaman kazanmak" şeklinde değerlendiriyor.  

    Yasalar gereği, Netanyahu'nun Meclis'e dokunulmazlık başvurusu yapması için tanınan süre bu gece yarısı sona eriyordu.

    SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

    Meclisin Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusuna ilişkin kararının, ülkede koalisyon hükümetinin kurulamaması ve 2 Mart'ta yeni bir erken seçime gidilecek olması nedeniyle uzun zaman alabileceği belirtiliyor.

    Zira hükümetin kurulamaması nedeniyle Meclis'te, Netanyahu’nun dokunulmazlık talebini görüşecek İçişleri Komisyonu oluşturulamıyor. Söz konusu komisyonun oluşturulabilmesi için ülkede hükümetin kurulması veya Meclis'in salt çoğunluğu olan 61 milletvekilinin onayı gerekiyor.

    Netanyahu'nun partisinin yanı sıra Meclis'teki 3 sağ partinin mart ayındaki seçimden önce dokunulmazlık başvurusunu görüşecek İçişleri Komisyonunun oluşturulmasına sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Söz konusu komisyonun kurulup kurulamayacağını eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın tavrı belirleyecek.

    Liberman, geçen ay yaptığı açıklamada hükümet kurulmadan Netanyahu'nun başvurusunu görüşmek için İçişleri Komisyonu oluşturulmasına karşı olduğunu açıklamıştı.

    İçişleri Komisyonu kurulamazsa, Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusunun karara bağlanması için 2 Mart'taki erken seçimin beklenmesi gerekiyor. Bu seçimin ardından hükümet kurulursa, Netanyahu'nun başvurusu önce İçişleri Komisyonunda ele alınacak ve kabul edilirse Meclis oylamasına sunulacak.

    Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusunun kabul edilmesi için 120 sandalyeli Meclis'teki 61 milletvekilinin evet oyuna ihtiyaç duyuluyor. (Kudüs/AA)

    Netanyahu'nun tapesi çıktı: Medya patronu Mozes'i tehdit ediyor

    Netanyahu'nun tapesi çıktı: Medya patronu Mozes'i tehdit ediyor

    İsrail Başbakanı Netanyahu'ya rüşvet ve yolsuzluk davası

    İsrail Başbakanı Netanyahu'ya rüşvet ve yolsuzluk davası

    İsrail'de yüzlerce kişi Netanyahu'ya istifa çağrısı yaptı

    İsrail'de yüzlerce kişi Netanyahu'ya istifa çağrısı yaptı

    Netanyahu'nun yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili erteleme talebine ret

    Netanyahu'nun yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili erteleme talebine ret

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Ege Denizi'ndeki bazı vapur seferleri iptal edildi
    YAZARLAR
    Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Amin Maalouf'un yeni dünyasının sınırları

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    2020, sorunların ağırlaşacağı ama umutların da büyüyeceği bir yıl 

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Din ve bilim

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Hoş geldin 2020
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Iğdır'da kadın cinayeti: Boşanmak isteyen eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu
    Iğdır'da kadın cinayeti: Boşanmak isteyen eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

    Iğdır'da Umut A. adlı erkek, boşanmak isteyen 24 yaşındaki eşi Ebru A.'yı silahla vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

    Hakkında yolsuzluk davası açılmasına karar verilen Netanyahu, dokunulmazlık istiyor
    Hakkında yolsuzluk davası açılmasına karar verilen Netanyahu, dokunulmazlık istiyor

    3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açmasına karar verilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dokunulmazlık başvurusunda bulunacağını açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Bacasına filtre takılmayan 6 termik santral mühürlendi
    Bacasına filtre takılmayan 6 termik santral mühürlendi

    Manisa, Soma, Sivas, Kütahya ve Maraş'taki termik santraller, verilen 1 aylık süreye rağmen bacalara filtre takılmaması nedeniyle mühürlendi.

    GÜNCELLENDİ
    ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde eylem yapan gruplar çekildi
    ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde eylem yapan gruplar çekildi

    Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde eylem yapan gruplar, bölgeden ayrıldı. ABD, yaşananlar üzerine Ortadoğu’ya 750 asker gönderme kararı aldı.

    Finlandiya’da ırkçılığa karşı yeni bir sivil hareket: Ringalar
    Finlandiya’da ırkçılığa karşı yeni bir sivil hareket: Ringalar

    Finlandiya'da ırkçı ve yabancı düşmanı rüzgara karşı Ringalar olarak adlandırılan yeni bir sivil hareket oluşturuldu. Noel tatilinde oluşturulan hareketin üye sayısı kısa sürede 10 bine yükseldi.

    Ankara'da ekmek fiyatlarına yüzde 20 zam
    Ankara'da ekmek fiyatlarına yüzde 20 zam

    Ankara'da ekmeğe gelen yüzde 20'lik zamla birlikte fiyatlar 1 lira 50 kuruşa çıktı.

    "İftira" demişti… Savcı Sayan'ın "dedikodu kulübesi" vaadi verdiği ortaya çıktı
    "İftira" demişti… Savcı Sayan'ın "dedikodu kulübesi" vaadi verdiği ortaya çıktı

    "Dedikodu kulübesi" yaptırdığı iddiasına dair “Allah beni öldürsün ki iftira” diyen AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın kulübeyi yaptırma sözü verdiği video ortaya çıktı.

    Danıştay kararıyla ortaöğretimde türbanın serbestisi kesinleşti
    Danıştay kararıyla ortaöğretimde türbanın serbestisi kesinleşti

    Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, ortaokul ve liselerde türban serbestisi getiren yönetmeliğin iptali istemini reddeden kararı oy çokluğuyla onadı.

    Erdal Beşikçioğlu’ndan Behzat Ç. açıklaması: Rant düzeninin içinde olmak istemedim
    Erdal Beşikçioğlu’ndan Behzat Ç. açıklaması: Rant düzeninin içinde olmak istemedim
    Yüzyirmimetrekare: Ağlamak açlıktan gelir
    Yüzyirmimetrekare: Ağlamak açlıktan gelir
    Türkiye Yayıncılar Birliği: Muzır kararları kültür dünyamızı tehdit ediyor
    Türkiye Yayıncılar Birliği: Muzır kararları kültür dünyamızı tehdit ediyor
    GÜNCELLENDİ
    Evrensel'in 2019'u: Öznesi “işçi”, refleksi mücadele oldu
    Evrensel'in 2019'u: Öznesi “işçi”, refleksi mücadele oldu
    Genç Yazar Aleyna Ataş: Katledilen kadınların hikayeleriyle büyüdüm
    Genç Yazar Aleyna Ataş: Katledilen kadınların hikayeleriyle büyüdüm
    Gazeteciye hapis, gazeteye tazminat
    Gazeteciye hapis, gazeteye tazminat
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Soma'da katliamın yaşandığı madendeki ipotekli malzemeler ocaktan çıkarıldı
    Soma'da katliamın yaşandığı madendeki ipotekli malzemeler ocaktan çıkarıldı

    Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği Eynez maden ocağında bulunan ve mahkeme kararıyla ipotek konulan malzemelerin 5 yıl sonra ocaktan çıkarıldığı belirtildi.

    Muğla'da 10 maden işçisi işten çıkarıldı
    Muğla'da 10 maden işçisi işten çıkarıldı

    Muğla'da bulunan Mikroman Maden'de çalışan 10 işçi işten çıkarıldı.

    Sit alanı içindeki Işıklı Gölü'ne "millet bahçesi" projesi
    Sit alanı içindeki Işıklı Gölü'ne "millet bahçesi" projesi

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ziyaret ettiği Denizli'de sit alanı içinde yer alan Işıklı Gölü'ne "millet bahçesi" yapılacağını söyledi.

    DERİTEKS'te örgütlü Akar Tekstil işçileri sahte sigortaya karşı yürüdü
    DERİTEKS'te örgütlü Akar Tekstil işçileri sahte sigortaya karşı yürüdü

    DERİTEKS İzmir Şubesi tekstil iş kolundaki fason şirketlerin sahte sigorta uygulamasına karşı kampanya başlattı. Kampanya, SGK önünde yapılan eylemle duyuruldu.

    Hekimlerden uyarı: Bireysel silahlanma kontrol altına alınmalı
    Hekimlerden uyarı: Bireysel silahlanma kontrol altına alınmalı

    İzmir Torbalı’da sağlık çalışanlarının öldürülmesine ilişkin İzmir ve Adana tabip odaları ve sağlık emekçilerinden açıklama geldi. Açıklamada bireysel silahlanmanın engellenmesi istendi.

    Madenler Çine’deki bütün yaşamı etkiliyor
    Madenler Çine’deki bütün yaşamı etkiliyor

    Çine’de kuars ve felspat madenlerinin çevre ve insan sağlığına zararlarını ÇİYAP ve Aydın Tabip Odası ile konuştuk.