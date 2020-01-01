Heyet Tahrir Şam ve Suriye Milli Ordusu, İdlib’de birlikte savaşmak için uzlaştı

Suriye ordusu ve müttefiklerinin İdlib’in güneydoğusunda iki koldan ilerleyişi sonrası bölgedeki cihatçı gruplar birlikte hareket etme kararı aldı.

Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO, eski adıyla ÖSO) ile ve Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) Suriye ordusuna karşı birlikte savaşmak için uzlaştığı aktarıldı.

BBC Türkçe'nin Enab Baladi haber sitesinden aktardığına göre, aylar süren çatışmaların ardından, Suriye ordusunun operasyonlarına karşılık vermek için masaya oturan SMO ve HTŞ uzlaştı.

Varılan uzlaşı sonucu Türkiye destekli SMO'dan yüzlerce savaşçı, HTŞ'nin hakim olduğu ve Suriye ordusunun operasyonlarının yoğunlaştığı güney ve batı bölgelerine giderek savaşa katıldı.

SMO Sözcüsü Yusuf Hammud, İdlib'de bulunan Ulusal Kurtuluş Cephesi ve SMO arasında yapılan görüşmeler sonucunda 2. ve 3. tümenden yaklaşık bin cihatçı militanın İdlib'in güneyine ve batısına yönlendirildiğini söyledi.

HTŞ'den yapılan açıklamada da, operasyonların Halep'in güneyini de kapsadığını ve SMO'nun cephede ön saflarda savaşacağı belirtildi. (DIŞ HABERLER)

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