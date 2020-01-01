İstanbul'da 2020'nin ilk akşamı yollar boş kaldı

İstanbul'da yılın ilk günü yollar boş kaldı. Akşam saatlerinde trafik, İBB'nin yoğunluk haritasına göre yüzde 26'lara kadar düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 18.30 sıralarında yoğunluk yüzde 26'lara kadar düştü.

İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden D-100 Karayolu Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy arasında araçların rahat bir şekilde ilerlediği görüldü. (İstanbul/DHA)

İstanbul ulaşımını konuşuyor: Çılgın projeler daha çok trafik sorunu demek