Iğdır'da kadın cinayeti: Eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Kadın cinayetlerine her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor. Son olarak Iğdır'da bir Umut A. (29) adlı erkek, eşi Ebru A.'yı (24) öldürdü.

Demirören Haber Ajansının aktardığına göre Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde oturan 1 çocuk annesi Ebru A., yaklaşık 3 ay önce eşinden ayrılarak Iğdır'a geldi.

Akşam saatlerinde Ebru A.'nın Kazım Karabekir Caddesi'ndeki evine gelen Umut A, yanında getirdiği tabanca ile genç kadına ateş etti, ardından kendisini de göğsünden vurdu.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ebru A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Katil Umut A. ise kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesinde ameliyata alındı.

Çiftin çocuklarının olay sırasında bakıcıda olduğu öğrenildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2019 yılında 474 kadının öldürüldüğünü açıklamıştı. (HABER MERKEZİ)

2019 yılında 474 kadın erkekler tarafından öldürüldü

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