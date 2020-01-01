Köpekten kaçarken elektrik direğinde mahsur kalan kediyi OEDAŞ ve itfaiye kurtardı

Afyonkarahisar’da elektrik direğine çıkarak mahsur kalan kedi, OEDAŞ ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Sadıkbey Mahallesi’nde bir kedi, köpeklerden kaçarken elektrik direğine çıktı. Aşağı inemeyen kedi, mahalleli tarafından fark edildi. Kedinin kurtarılması için 112 acil çağrı merkezini arayan mahalleli yardım istedi.

Fotoğraf: Mustafa Bayer/AA

Olay yerine itfaiye ve Osmangazi Elektrik Dağıtım Şirketi (OEDAŞ) ekipleri yönlendirildi. Ekipler direğin bulunduğu sokağın elektriklerini keserek, olası bir kazanın önüne geçti.

Daha sonra ekipler vinç yardımı ile kedinin bulunduğu yüksekliğe çıktı.

Fotoğraf: Mustafa Bayer/AA

Kedi, OEDAŞ görevlisinin kucağında yere indirildi. Bir itfaiye eri de kediyi, köpeklerin bulunmadığı bir evin avlusuna bıraktı.

Fotoğraf: Mustafa Bayer/AA

Mahallede yaşayan Selçuk Koç, direkteki kediyi sabah saatlerinde fark ettiklerini söyledi. Koç, "Kediyi indirmek için seslendik ama başarılı olamadı. Sürekli çaresiz bir şekilde miyavlıyordu. Bizde 112 acil çağrı merkezini aradık, yardım istedik. İtfaiye ve elektrik işletmesinden görevliler geldi. Kediyi kurtardı. Tahminimize göre sokakta bulunan köpeklerden kaçmak için direğe çıktı. Çünkü buralarda iki tane köpek dolaşıyordu. Kedinin kurtarılmasına sevindik. Ekiplere teşekkür ediyoruz" diye konuştu. (Afyonkarahisar/AA)

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