01 Ocak 2020 18:44
İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin’in annesi Fatma Sevgi Keskin toprağa verildi
İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin’in annesi Fatma Sevgi Keskin, hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen törenle toprağa verildi.
Fotoğraf: MA
İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin’in annesi Fatma Sevgi Keskin toprağa verildi.
İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin’in annesi Fatma Sevgi Keskin, 87 yaşında yaşamını yitirdi. Keskin, bugün düzenlenen cenaze töreniyle Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenazeye Cumartesi Anneleri, Hakların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Musa Piroğlu, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Erdal Avcı, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren, İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, İHD İstanbul Şubesi Başkanı Gülseren Yoleri, insan hakları savunucuları ve çok sayıda kişi katıldı. (MA)
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