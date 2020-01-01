01 Ocak 2020 18:28

Finlandiya’da ırkçılığa karşı yeni bir sivil hareket: Ringalar

Finlandiya'da ırkçı ve yabancı düşmanı rüzgara karşı Ringalar olarak adlandırılan yeni bir sivil hareket oluşturuldu. Noel tatilinde oluşturulan hareketin üye sayısı kısa sürede 10 bine yükseldi.

Fotoğraf: Pixabay

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    Murat KUSEYRİ
    Stockholm

    Suriye’deki El Hol Kampı’nda kalan IŞİD’lilerin iki çocuğunun Finlandiya’ya getirilmesinden sonra estirilen ırkçı ve yabancı düşmanı rüzgara karşı Ringalar olarak adlandırılan yeni bir sivil hareket oluşturuldu. Noel tatilinde oluşturulan hareketin üye sayısı kısa sürede 10 bine yükseldi.

    İtalya’da yükselmekte olan aşırı sağ ve ırkçılığa karşı oluşturulan Sardalyalar’dan esinlenen Ringalar, amacının Finlandiya’da yaygınlaştırmak istenen nefret ve ırkçılığa karşı barışçıl bir denge oluşturmak olduğunu açıkladı.

    2019 yılında El Hol Kampı’nda tutulan Finlandiya vatandaşı 11 kadın ve 30 çocuğun akıbetlerinin ne olacağı tartışması ülke gündeminin ilk sıralarında yer aldı.

    Popülist ve yabancı karşıtı Gerçek Finlandiyalılar’ın başını çektiği sağ ve gerici partiler, kadın ve çocukların ülke güvenliğine tehdit oluşturacaklarını öne sürerek Finlandiya’ya getirilmesine karşı çıktı.

    ÇOCUKLAR VE MEMURLAR HEDEF GÖSTERİLDİ

    Finlandiya Hükümeti, itirazlara rağmen aralık ayında El Hol Kampı’nda bulunan anne ve babası savaşta ölen iki çocuğu Finlandiya’ya getirdi. Getiriliş süreçleri YouTube’dan canlı yayınlandı.

    Ringalar Hareketi, getirilen çocukların kimliklerinin, görüntülerin yayınlanmasıyla açığa çıktığını ve getirilmelerine eşlik eden memurların yoğun bir baskı ve saldırıya uğradıklarını belirtti.

    Hareketin kurucusu Johnnes Koski, kişisel blogundan yaptığı açıklamada “Yüzlerce kişi yayınları izledi ve çocuklar hakkında aşağılayıcı yorumlarda bulundu. Çocukların yakalanmalarını ve onları getiren memurların adlarının araştırılmasını istedi” dedi.

    Çocukların ad ve soyadlarının belirlenmek istendiğine ve çocuklara eşlik eden bir memurun adının belirlenerek hedef gösterildiğine dikkat çekti.

    PARLAMENTODA IRKÇI KONUŞMALAR DUYULUYOR

    “Parlamentonun duvarları arasında her gün ırkçı ve uygunsuz konuşmalar duyuluyor” diyen Koski, uygun olmayan tutum ve söylemlerin  insanların iletişimlerini olumsuz etkilediğini ve nefret söylemlerinin yaygınlaşmasına neden olduğunu belirtti.

    Ringalar, bağımsız bir Finlandiya fonemeni olduğunu, iklim değişikliğine karşı sürdürülen mücadelelere, sorumlu gazeteciliğin yapılmasına ve bilimsel araştırmalara destek vereceğini de söylüyor.

    İLK EYLEM ŞUBAT AYINDA DÜZENLENECEK

    İtalya’daki Sardalyalar’dan ilham aldınlarını söyleyen Ringalar, ilk flash mob eylemini şubat ayı başlarında Helsinki’deki Senattorget Meydanı’nda gerçekleştireceğini duyurdu.

    İtalya’nın Bologna kentinde kasım ayında aşırı sağcı lider Mattteo Salvini’ye karşı bir halk hareketi olarak ortaya çıkan Sardalyalar, on binlerce kişinin katıldığı eylemler düzenlemişti.

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