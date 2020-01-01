01 Ocak 2020 18:09
Ankara'da ekmek fiyatlarına yüzde 20 zam
Ankara'da ekmeğe gelen yüzde 20'lik zamla birlikte fiyatlar 1 lira 50 kuruşa çıktı.
Fotoğraf: DHA
Ankara'da ekmek fiyatlarına yüzde 20 zam yapıldı. Zamla birlikte ekmek fiyatı, 1 lira 25 kuruştan 1 lira 50 kuruşa yükseldi.
Ankara'da fırıncılar, un, elektrik ve su fiyatlarına yapılan zamların ardından ekmek fiyatlarına zam yapmanın kaçınılmaz hale geldiğini savundu.
Nisan 2019'da da Ankara'da ekmek fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yapılmış, 1 liraya satılan ekmeğin fiyatı 1 lira 25 kuruşa çıkmıştı. (EKONOMİ SERVİSİ)
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