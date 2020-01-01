Fuat Oktay, dış politika konusunda "güven" verdi: Sonunu düşünen kahraman olamaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’nin dış politikada attığı adımları "Zaten sonunu çok aşırı düşünen de kahraman olamaz" ifadeleriyle savundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansında Editör Masası programına katıldı. 2019 yılına ilişkin değerlendirmeleri sorulan Fuat Oktay, "2019'un sonunu düşünün. 'Şöyle olacak, böyle olacak' senaryolarının yazıldığı bir Türkiye, bütün bunları yırtarak 2019'dan 2020'ye girmiştir" sözlerini sarf etti.

Ekonomiyle ilgili konuşan Oktay, "Türkiye, kendisine karşı oynanmak istenen her oyuna ve kendisiyle ilgili oluşturulmak istenen her krizden ders alarak, güçlenerek çıkan bir ülke. 'Türkiye'ye ne yapılmak istenirse istensin buradan da güçlenerek çıkan bir Türkiye'yi göreceksiniz' demiştik. Bugün bu oldu" iddialarını dile getirdi.

Fuat Oktay, açıklamalarının devamında şöyle konuştu: Türkiye 2019'da, 'Ne işiniz var Suriye'de' diyenlerin kulaklarını çınlatmak için söylüyorum, kendisine hazırlanan bu planı da yırtarak çıkmıştır oradan. Barış Pınarı Harekatı'yla sadece bölgedeki terör devletiyle ilgili oluşturulan hattı yırtmayla kalmamış, onun ötesinde buralardaki haklılığını gerek Rusya ile gerek ABD ile de aynı masada oturarak ve aynı zamanda karşılıklı oturarak, oradaki haklılığını teyit etmiştir. Yapılan anlaşmalara uymuşlardır, uymamışlardır, bu başka bir konu. Biz şunu söylüyoruz, Türkiye olarak bir şeyin altına imza attıysak, biz büyük devletiz, binlerce yıllık bir devletiz, biz buna uyarız. Dolayısıyla bu tüm konularda böyle olmuştur. Burada da biz yaptığımız anlaşmalara uyduk.

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Doğu Akdeniz'de aşama aşama etrafı sarılan bir Türkiye görüldüğünü söyleyen Oktay, "Biz bunu görüyorduk, buna göre de tedbirlerimizi alıyorduk zaten. Buradan da özellikle son dönemde Libya ile yapılan bu Münhasır Ekonomik İşbirliği Anlaşması ile birlikte burayı da yırtarak devam ettik. Buradan da yırtarak çıktık. İki şekilde yırtarak çıktık. Bir, Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs'ın gerek karşıdaki kıyı komşu ülkelerle yaptıkları anlaşmalar...Mısır'dır, daha önceden yapılan Lübnan, İsrail ile yapılan anlaşmalar, o çerçevede bölgedeki hidrokarbon kaynaklarını tamamen kendi çıkarları doğrultusunda kullanması ve oradaki Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Türk toplumunu tamamen dışlaması ve Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs'ın çıkarlarını yok sayacak şekildeki harekatını biz orada Fatih ve Yavuz'u göndererek, Barbaros'u göndererek, hem sismik ama onun ötesinde sondajlara girerek bir o planı yırttık" ifadelerini kullandı.

Oktay, dış politikadaki risklerin de farkında olduğunu ifade ederek Kurtlar Vadisi dizisinden repliği olan "Zaten sonunu çok aşırı düşünen de kahraman olamaz" ifadesini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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