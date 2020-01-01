Kanal İstanbul'a itiraz için son gün yarın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hayalim" dediği, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "felaket" dediği Kanal İstanbul projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna itiraz süresi 2 Ocak'ta (yarın) doluyor.

Kanal İstanbul projesine itirazlar, yarın mesai bitimine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri üzerinden yapılabilecek. İtirazlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine dilekçeyle başvurarak yapılabildiği gibi, ilgili kurumlara faks göndererek ya da CİMER üzerinden de yapılabiliyor.

İtiraz için bugüne kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde uzun kuyruklar oluştu. Kanal İstanbul itirazları İstanbul’la da sınırlı kalmamış, yurdun birçok yerinde yurttaşlar bu projeye itiraz etmişti. (HABER MERKEZİ)

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