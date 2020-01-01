Kocaeli'de evinin önüne kadar takip ettiği kadını taciz eden fail tutuklandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, marketten çıkan kadını takip ederek evinin önünde tacize maruz bırakan S.E., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA'nın haberine göre, dün akşam E.İ. adlı kadın evinin yakınındaki marketten alışveriş yaptıktan sonra eve dönerken bir erkek tarafından takip edilmeye başlandı. E.İ. evinin bulunduğu sokakta yürürken bir anda koşarak yanına yaklaşan kişi, kadına fiziksel tacizde bulundu. Olay yerinden koşarak uzaklaşan fail, yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (HABER MERKEZİ)

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