01 Ocak 2020 16:11

HAKİM: 2020’de hayvan hakkı ihlallerini duyurmaya devam edeceğiz

Hayvanların birer birey olduğu bilincinin toplumda oluşması amcıyla faaliyetlerde bulunan HAKİM, 2020 yılında hayvan hakları ihlallerini izlemeye ve raporlamaya devam edeceğini duyurdu.

Hayvan Hakları İzleme Komitesi logosu

Logo: Hayvan Hakları İzleme Komitesi

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    Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) 2020 yılında hayvan hakları ihlallerini izlemeye ve raporlamaya devam edeceğini duyurdu. Hayvan hakları için mevzuat geliştirilmesini amaçlayan HAKİM, hak ihlallerinde birçok konuda destek de sunuyor.

    HAKİM 2016 yılında başladığı izleme ve raporlama faaliyetini 2018 yılında geçici olarak durdurmak zorunda kalırken 2020 yılında tekrar devam edeceğini duyurdu. Komite, izleme ve raporlama çalışmasını yürüten aktivistlerin, 2018 yılında, ağır hayvan hakkı ihlallerine maruz kalması sebebiyle yaşadıkları travma sonucu izleme faaliyetini sürdüremediğini açıklamıştı.

    "HAYVAN HAKLARI İÇİN KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM"

    HAKİM Koordinatörü Fatma Biltekin, “Kedi köpeklerden yaban hayvanlarına, çiftlik hayvanlarından egzotik türlere kadar hayvanların maruz bırakıldığı işkencelere ve hayvan hakları ihlallerinin tüm ayrıntılarına maruz kalmak, iki yıl boyunca her birini rapora dahil etmek düşündüğümüzden de zor oldu. Bu süreç sonunda HAKİM’i beraber kurduğumuz dostumuzu, hayvan ve insan hakları savunucusu Burak Özgüner’i 9 Kasım 2019 tarihinde kaybetmemiz ise, hem dostları olarak bizi, hem de hak mücadelesi veren tüm kesimleri derinden etkiledi. Yokluğuna alışamayacağımız böylesine büyük bir kaybın ardından, Burak’ın mücadelesini sürdürebilmek ve hem yerel hem de merkezi yönetimlerce hayvanların haklarının teslim edilmesini sağlamak için, 2020’de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu anlamda yaşam savunucusu herkesin desteğini bekliyoruz" dedi.

    "2016 YILINDA 1 MİLYARDAN FAZLA HAYVAN HAKKI İHLALİ OLDU"

    Biltekin, daha önce yayınlanan raporların hayvanların yaşadıkları hak ihlallerini görünür kılarak hayvan haklarının gündemde kalmasını sağladığını, bu yüzden de izleme ve raporlama çalışmasının çok değerli olduğunu belirtti. Komite, 2016 yılında 1 milyar 156 milyon 407 bin 473 hayvanın yaşam hakkının ihlal edildiğini; 8 milyon 216 bin 506 hayvanın işkenceye uğradığını;  2 milyon 979 bin 752 hayvanın cinsel şiddete maruz bırakıldığını; 1 milyar 505 milyon 404 bin 792 hayvanın özgürlüğünün kısıtlandığını; 42 milyon 711 bin 818 hayvanın ise beden dokunulmazlığının ihlal edildiğini açıklamıştı.

    "HAZIRLANAN RAPOR İLE HAYVAN HAKLARINA KATKI SUNULACAK"

    HAKİM, raporlarını medya taraması, bilgi edinme başvuruları, resmi kurumların yayınladığı veriler ve vatandaşlardan gelen ihbarlara dayandırarak oluşturacak. Komite, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yaşanan tüm hayvan hakları ihlallerini online ortamda toplayacak. Karşılaştığınız hayvan hakkı ihlallerini "Hayvan Hakları İhlal Bildirme Forumu 2020" doldurarak Komite’ye ulaştırabilirsiniz.

    Komite, ihbarların kendilerine ulaştırılması ile ilgili şunlara dikkat çekiyor:

    "En fazla 10 dakikanızı alacak soruları yanıtlamanız, hayvan hakları ihlallerinin önlenmesi için büyük önem taşıyor. Verdiğiniz bilgiler tür fark etmeksizin tüm hayvanlara karşı Türkiye’de 2020 yılında işlenen ihlallerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak. Bu bilgiler analiz edilerek hayvan hakları ihlallerine dair rapor hazırlanacak. Rapor, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile paylaşılarak Türkiye için her bakımdan işlevsel ve hak temelli bir hayvan hakları mevzuatı ve politikası geliştirilmesi için harcanan çabalara katkıda bulunacak"

    HAKiM NE YAPAR?

    Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), hissetme yetileri, duyguları ve hakları olan hayvanların bütün haklarına sahip olmaları ve hayvanların birer birey olduğu bilincinin toplumda oluşması amcıyla faaliyetlerde bulunuyor. Tüm türler arasında eşitlikçi bir yapının sağlanması ve hayvan hakları ihlallerine sebep olan insanmerkezci ve türcülük karşıtı çalışmalar yapıyor. Hakim ayrıca yaşanan ihlalere karşı hukuk mücadelesi de veriyor. (Ankara/EVRENSEL)

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