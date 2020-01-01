Almanya’da hayvanat bahçesinde yangın: 30 maymun öldü

Almanya’nın Krefeld Hayvanat Bahçesi’ndeki maymun evinde çıkan yangın nedeniyle tüm hayvanlar yaşamını yitirdi.

Krefeld Hayvanat Bahçesi’nden yapılan açıklamada, maymun evinin tamamen yandığı bildirildi. "En büyük korkularımız gerçek oldu. Maymun evinde hayatta kalan olmadı" ifadelerine yer verilen açıklamada, yangının sebebinin henüz bilinmediği, olayın soruşturulduğu bildirildi.

AA'nın verdiği bilgiye göre, maymun evinin yanındaki goril bahçesinin yangından etkilenmediği, bahçedeki "Kidogo" adlı gorilin ve ailesinin durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, hayvanat bahçesinin bugün kapalı olacağı duyuruldu.

Almanya basınında çıkan haberlerde, yangında 30’dan fazla hayvanın öldüğü bilgisi yer aldı. (DIŞ HABERLER)