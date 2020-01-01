01 Ocak 2020 15:35

Haşdi Şabi, milislerini ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilmeye çağırdı

Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden çekilmeleri için milislerine çağrı yaptı. Irak Hizbullah'ı bu çağrıya uymazken Trump ise İran'ı açık açık tehdit etti.

ABD'nin Bağdat büyükelçiliği önünde süren eylemlerden bir fotoğraf

Fotoğraf: AA

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    Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi örgütü, milislerine ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilmeleri çağrısında bulundu. Irak Hizbullah'ı ise Haşdi Şabi'nin bu çağrısına uymadı.

    AA'da yer alan habere göre, Haşdi Şabi yazılı bir açıklama yaparak "ABD Büyükelçiliği önünde bulunan kalabalığa, Irak hükümetinin çağrısına saygı duyulması ve devlet kurumlarının korunması adına bölgeden çekilmeleri çağrısında bulunuyoruz" ifadesi kullanıldı. Dünden bu yana ABD Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalığın verdiği "mesajın yerine ulaştığı" ifade edilen açıklamada, ABD'nin Haşdi Şabi mevzilerine düzenlediği saldırılar karşısında aldıkları tavır sebebiyle Başbakan Adil Abdulmehdi'nin yanı sıra ülkedeki tüm siyasi ve dini liderlere de teşekkür edildi.

    Büyükelçilik önünde bulunan Hizbullah Tugayları milisleri ise Haşdi Şabi'nin bu çağrısına uymayacaklarını bildirdi. Kurdukları çadırları da dağıtmayan taraftarlar, alanda kalmakta ısrarcı davranıyor.

    Hizbullah Tugayları'ndan önde gelen bazı isimler, Büyükelçilik önünden yaptıkları duyurularda, "İşgal güçleri (ABD) Irak'tan çıkana ve Büyükelçilik boşalana kadar buradan ayrılmayacağız." ifadelerini kullandı. Öte yandan, Haşdi Şabi'ye bağlı bir grup da Yeşil Bölge'nin dışında Dicle Nehri kenarında yer alan Ebu Nuas Caddesi'ni trafiğe kapatarak çadır kurdu ve oturma eylemine başladı.

    Irak Başbakanı Abdulmehdi, dün yaptığı yazılı açıklamada, Haşdi Şabi taraftarlarına ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden acilen çekilmeleri çağrısı yapmıştı.

    Hizbullah Tugayları (Ketaib Hizbullah) ya da "Irak Hizbullah'ı" olarak bilinen İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin unsurlarından birini oluşturuyor.

    PROTESTOLAR İKİNCİ GÜNÜNDE SÜRDÜ

    Haşdi Şabi destekçisi Iraklılar elçiliğe baskın düzenleyerek içine girmişti. Dün de ABD karşıtı sloganlar atan göstericileri dağıtmak için alana zaman zaman göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atıldı. Atılan gazdan etkilenenler ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı. Yeşil Bölge çevresindeki üst düzey güvenlik önlemleri devam ederken hükümet yetkilileri ve Haşdi Şabi’ye yakın çevreler dışında basın dahil kimsenin bölgeye girişine izin verilmedi.

    TRUMP'TAN İRAN'A TEHDİT: BÜYÜK BEDEL ÖDELLER

    ABD Başkanı Donald Trump ise, Irak’taki herhangi bir Amerikan tesisine yapılacak bir saldırıdan İran’ı sorumlu tutacağını söyleyerek “O durumda çok büyük bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir” dedi.

    ABD’nin Bağdat’taki büyükelçiliğinin güvende olduğunu ve birçok Amerikan askerinin bölgeye nakledildiğini belirten Trump, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile Başbakanı Adil Abdülmehdi’ye, ABD’nin çağrısına hızlı bir şekilde yanıt verdikleri için teşekkür etti. Trump, yaşananlardan İran’ı sorumlu tutarak “(Irak’taki) herhangi bir tesisimizde herhangi bir can kaybından, yaralanmadan veya zarardan tamamen İran sorumlu tutulacaktır. O durumda çok büyük bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir” ifadelerini kullandı.

    ABD EK KUVVET GÖNDERDİ

    Protestolarla ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Mark Esperde, “Ülkedeki ABD vatandaşlarının, askeri personel ve diplomatlarının güvenliği ve nefsi müdafaa için gerekli kuvvet koruma tedbirlerini aldık. Büyükelçilikteki personele destek olmak üzere ek kuvvet gönderiyoruz” dedi. Esper, gönderilen asker sayısına ilişkin detay paylaşmazken Amerikan medyasında yer alan bazı haberlerde Büyükelçiliğe 100 deniz piyadesinin gönderildiği kaydedildi.  

    HAMANEY: SAVAŞ PEŞİNDE DEĞİLİZ

    İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise Trump’a, “İran savaş peşinde değil ancak milletimizin menfaatlerine, onuruna ve ilerlemesine yönelik tehditlere tereddütsüz sert bir darbe indireceğiz” cevabını verdi. Hamaney, “Bir düşünün. Amerikalılar, Irak ve Suriye’de ne yapıyor? Haşdi Şabi, onlar tarafından oluşturulan ve desteklenen IŞİD’i ortadan kaldırdı. Şimdi de onlar Haşdi Şabi’den intikam almakta” ifadelerini kullandı. 

    "ABD İLE ANLAŞMA İPTAL EDİLSİN"

    Irak meclisinde ise ABD’nin hava saldırıları tartışılıyor. İran’a yakın Şii Fetih Koalisyonu Milletvekili Saad Hazali, yerel medyaya yaptığı açıklamada, ABD ile Irak arasında imzalanan stratejik güvenlik anlaşmasının iptal edilmesi için Mecliste imza toplamaya başladıklarını söyledi. Hazali, “ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına yönelik bir karar aldırmak için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

    NE OLMUŞTU?

    İran’a yakınlığıyla bilinen ve Haşdi Şabi’ye bağlı Ketaib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) örgütü, Irak’ın Kerkük bölgesindeki koalisyon güçlerine saldırı düzenlemiş, saldırıda 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, 4 Amerikan ve 2 Irak askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine ABD Savunma Bakanlığı, söz konusu örgüte ait Irak ve Suriye’deki 5 hedefi vurduklarını duyurmuştu. Irak Savunma Bakanlığı da örgütün, Enbar’daki El-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevzisine ABD tarafından üç hava saldırısı yapıldığını bildirmişti. Irak Sağlık Bakanlığı, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarının Enbar’daki üslerine düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını açıklamıştı. ABD’nin saldırılarını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, önceki gün sabah saatlerinde Bağdat’taki ABD Büyükelçiliğinin kapısını kırarak, içeri girmiş ve binaya zarar vermişti. (DIŞ HABERLER)

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