Maraş'ta "yeni asgari ücret çok" bahanesiyle 115 işçiyi işten attılar

Uyuz yayılıyor, mülteciler hedefte, uzmanlar ise uyarıyor: Milliyeti yok, sınıfı var

Meslek odaları ve akademisyenler uyuz vakalarındaki artış üzerinden Suriyeli mültecilerin hedefe konulmasını eleştiriyor: “Toplumda ön yargı var. Uyuz en çok yoksulları vuran bir hastalık".