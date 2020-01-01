Maraş'ta "yeni asgari ücret çok" bahanesiyle 115 işçiyi işten attılar
Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünün yeni asgari ücret zammını karşılamayacağını bildirdiği taşeron firma, 115 işçinin iş akdini feshetti.
Fotoğraf: MA
Çelikler Holding’e ait Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünün yeni asgari ücret zammını karşılamayacağını bildirdiği taşeron firma 115 şoförün iş akdini feshetti.
Mezopotamya Ajansının haberine göre, Maraş'ın Elbistan ilçesindeki termik santrali işleten Çelikler Holding'e bağlı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü yetkilileri, taşıma işini ihale ettikleri taşeron firmaya, işçi maaşlarına uygulanacak yeni asgari ücret farkını karşılamayacağını bildirince, taşeron firma 115 pikap sürücüsünün işine son verdi. Taşeron firmanın 115 pikap şoförüne ödenecek yeni asgari ücret zammını karşılayamayacakları gerekçesiyle teminatı bozması sonucu ihalenin bitmesine 18 ay kala işçiler işsiz kaldı.
Yılın ilk gününde işsiz kalan işçiler, santral önüne eyleme başladı. Seslerini duyurmaya çalışan işçiler, Jandarma tarafından ablukaya alındı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)
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