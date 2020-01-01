18 yaşındaki işçi, çalıştığı tamirhanede ölü olarak bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 18 yaşındaki Baki Can Hayta, çalıştığı tamirhanedeki otomobilde ölü bulundu. Hayta'nın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Fethiye ilçesi Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhanesinde çalışan Baki Can Hayta, saat 09.00 sıralarında iş yerini açan diğer çalışanlar tarafından otomobilde hareketsiz bulundu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hayta'nın öldüğü belirlendi. Vücudunda herhangi bir kesici, delici ve darbeye bağlı yara izine rastlanmayan Baki Can Hayta, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (DHA)

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