Çanakkale'de yaşam alanı savunucuları yeni yılı direnişle karşıladı

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Çanakkale

Çanakkale’nin merkeze bağlı Kirazlı Köyü Balaban Mevkii’nde altın madeni için yapılan ağaç kesimlerine karşı başlatılan direniş 160’ıncı gününe ulaştı. Temmuz ayından bu yana ağaçların kesilmesine karşı, madenci şirketin başta Kirazlı/Balaban olmak üzere tüm Kaz Dağları coğrafyasını terk etmesi talebiyle direnişe devam eden "Her Yer Kazdağları Grubu", yeni yıla Balaban’daki direniş alanında girdi.

Kanadalı Uluslararası altın tekeli Alamos Gold ve onun yerli ortağı/taşeronu Doğu Biga Madencilik tarafından yapılan ağaç kesimlerine karşı başlatılan Kaz Dağları direnişi, 160’ıncı gününde de devam ediyor. Kaz Dağları direnişçileri, ağaç kesimlerinin durdurulması, kesim yapılan alanların sağlıklı bir şekilde ıslah edilmesi, Kaz Dağları coğrafyasındaki tüm altın madeni projelerinin durdurularak, uluslararası altın tekellerinin ve onların yerli ortaklarının bölgeyi terk etmesi talebiyle direnişlerini sürdürüyor. Yılbaşı gecesi Balaban’daki Kaz Dağları direnişine destek vermek, yeni yılı direniş ve umutla karşılamak amacıyla hem İstanbul’dan hem de Çanakkale merkezden kendilerine katılan misafirlerini ağırlayan yaşam alanı savunucuları, yeni yıla direniş ruhuyla girdiklerini söyledi.

"YAŞAMI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

2020 yılının da doğa ve yaşamın savunulması noktasında direnişle geçeceğini, uluslararası altın tekellerinin Kaz Dağları’nı terk etmesi talebinin yeni yılda çok daha güçlü bir biçimde sürdürüleceğini ifade eden Her Yer Kazdağları Grubu, "Yılın son günü, nöbetimizin ilk günüymüşcesine aynı inanç ve kararlılıkla buradayız. Yeni yılda direnişimizin 160. gününe gireceğiz, yaşamı savunmaya devam edeceğiz. Doğayla barış içinde yaşayacağımız nice yıllara" mesajını verdi.

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

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