Demirtaş’tan yeni yıl mesajı: Güzel günlere kavuşacağız

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan Halkların Demokratik Partisi (HDP) önceki dönem eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Hakkari eski milletvekili Abdullah Zeydan’ı ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Demirtaş’ın yeni yıl mesajını paylaştı. Ziyaret sonrasında twitter hesabından açıklama yapan Tanrıkulu, Demirtaş’ı herkesin yeni yılını kutladığını, moralinin yüksek olduğunu belirtti.

"TETKİKLER DEVAM EDİYOR"

Demirtaş’ın yaşadığı sağlık sorunlarına dair de bilgi paylaşan Tanrıkulu, “Tedavi, teşhisi ve tetkikler devam ediyor. O süreç henüz tamamlanmış değil. Ancak benim gözlemim sağlığın bu koşullarda iyiye gitmesi mümkün değil” dedi.

Tanrıkulu, Abdullah Zeydan’la da görüştüğünü ve Demirtaş’ın sağlık durumu hakkında bilgi aldığını kaydetti.

Tanrıkulu, Edirne Cezaevi’nin yüksek güvenlikli bir cezaevi olduğunu ve bunun insan sağlığını tehdit eden bir durum olduğunu söyledi. Cezaevi koşullarının ağır olduğunu ifade eden Tanrıkulu, Demirtaş’ın yeni yıl mesajını paylaştı.

"MÜCADELEYE DEVAM"

Tanrıkulu’nun paylaştığı Demirtaş’ın yeni yıl mesajı şöyle: “Yeni bir yıl ve demokrasi mücadelesine yeni bir heyecan. 2020'de özgürlük barış taleplerimiz gerçekleşecek ve daha güzel günlere kavuşacağız. Bunun için cesaret ve kararlılıkla mücadeleye devam. Yeni yılınız kutlu olsun. Ser sala we pîroz be.”

Tanrıkulu, açıklamasının devamında ise şunları ifade etti: “Keşke yılın ilk günü cezaevlerine gelmeseydim ancak son 3 yıldır yılın ilk günü cezaevlerini ziyaretle geçiyor. Daha özgür adaletin gerçekleşebileceği bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğim. Buradan Silivri Cezaevi’ne gidiyorum, oradaki dostlarımla da görüşeceğim.” (HABER MERKEZİ)

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