Öykü Arin'in yeni yıl dileği: Herkes donör olsun, eğlensin çok mutlu olsun

İzmir’de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan ve Antalya’da tedavi edilen Öykü Arin Yazıcı, annesinin sosyal medya hesabından "Herkes donör olsun, eğlensin çok mutlu olsun" diyerek, yeni yıl dileklerinde bulundu.

"Öykü Arin'e umut ol, donör ol" kampanyasına yurt içinde ve yurt dışında binlerce kişi katılarak Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulunmuştu. Antalya’da tedaviye alınan Öykü Arin'e 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu.

"SİZİ ÇOK SEVİYORUM"

Yeni yıl öncesi anne Eylem Şen Yazıcı, 2020'ye saatler kala yeni yıl dileğinde bulunan Öykü Arin'in videosunu paylaştı. Neşeli halleriyle dikkat çeken Öykü Arin, “Merhaba sizi çok seviyorum. Herkes donör olsun. Eğlensin çok mutlu olsun. Donör olun umut olun. Yaşasın" dedi.

"SİZDEKİ IŞIK BAŞKA BİRİNE CAN VEREBİLİR"

Anne Eylem Şen Yazıcı ise 2019 yılının kendileri için çok zorlu bir mücadeleyle geçtiğini belirterek paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Üzüldük ama pes etmedik, umuda ve hayata sıkı sıkı tutunduk. Hep birlikte Öykü Arin ve tüm öykülere umut olmak için çalıştık, çok çalıştık. Bitmedi, sürüyor, önümüzdeki yıl da sürecek bu mücadele. Donör olun, umut olun demeye devam edeceğiz. 2020'de ışıltıları çoğaltalım. Mutlu, sağlıklı, sevdiklerinizle dolu dolu yaşayacağınız bir yıl dilerim"

Fotoğraf: DHA

(Antalya/DHA)

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