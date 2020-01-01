01 Ocak 2020 13:33
Son Güncellenme Tarihi: 01 Ocak 2020 15:26

Bacasına filtre takmayan termik santraller mühürleniyor

Manisa, Soma ve Kütahya'daki termik santraller, verilen 1 aylık süreye rağmen bacalara filtre takılmaması nedeniyle mühürlendi.

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Zonguldak'ta bacasından duman çıkan termik santralin kuş bakışı görünümü.

Fotoğraf: DHA

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    Manisa'nın Soma ilçesindeki termik santrale, verilen 1 aylık süreye rağmen bacalara filtre takılmaması nedeniyle gece yarısı mühür vuruldu. Termik santralin mühürlenip, faailiyetinin durdurulmasıyla bölgede sessizlik hakim oldu.  

    Türkiye'nin çeşitli illerindeki yaklaşık 15 termik santrale baca filtresi takılmasını 2.5 yıl daha erteleyen kanun teklifi, AKP ve MHP'lilerin oylarıyla kabul edilmiş ancak tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl aralık ayının başında veto edilmişti.  Yetkililer de termik santraldeki 3 bacaya filtre takılması için 1 ay süre verdi. Süre 1 Ocak'ta doldu ancak bacalara filtre takılmadı.

    Bunun üzerine yeni yılın ilk dakikalarında polis ekipleri eşliğinde gittikleri Soma Termik Santrali'ni, mühürleyerek faaliyeti durdurdu.

    ZONGULDAK'TA BACASINDA FİLTRE OLMAYAN SANTRALDE ÜRETİM DURDURULDU

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talimatıyla, Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Çatalağzı Termik Elektrik Santrali'nde (ÇATES) üretim, bacalara filtre takılmaması nedeniyle durduruldu. Termik santral mühürlendi.

    Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde, 1946 yılında faaliyete geçen ve 2014'te özelleştirme sonucu Elsan Enerji'ye satılan, 2 üniteden oluşan 300 megavat gücündeki Çatalağzı Termik Santrali'nin bacalarında filtre bulunmuyordu.

    Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak 2020'in ilk saatlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın talimatıyla santrale gitti. Bakanlığın kararını yetkililere tebliğ eden ekipler, santraldeki iki bacanın bulunduğu kömür kazanlarını mühürledi. Santralin Çevre İzin Belgesi alana kadar üretim yapamayacağı öğrenildi.

    KÜTAHYA'DAKİ 2 TERMİK SANTRAL MÜHÜRLENDİ

    Kütahya’nın Seyitömer ile Tavşanlı ilçelerinde bulunan termik santralleri, verilen sürede bacalara filtre takılmadığı gerekçesiyle sabah saatlerinde jandarma ekiplerince mühürlendi. İki santraldeki üretim durduruldu.

    Kütahya’da bulunan 2 termik santralin bacalarına filtre takmaması nedeniyle 'Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’ kapsamında geçici faaliyet belgesini yeniden alması gerektiği belirtildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı talimatıyla Kütahya İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından faaliyetleri durdurulan termik santrallara geçici faaliyet belgesi alıncaya kadar üretim faaliyetinde bulunulmaması gerektiği mühürleme işlemi yapan jandarma ekiplerince tebliğ edildi. (DHA)

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