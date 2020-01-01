01 Ocak 2020 13:01

TBMM, tepkilerle gündeme gelen Libya’ya tezkeresi için toplanıyor

TBMM Genel Kurulu, yarın Libya tezkeresini görüşecek. CHP ve HDP tezkereye karşı oy kullanacağını açıkladı. MHP'nin destek verdiği tezkere için İYİ Parti net bir tutum açıklamadı.

Fotoğraf: Volkan Furuncu/AA

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    TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un yaptığı çağrıyla yarın olağanüstü toplanıyor.

    Şentop başkanlığında saat 14.00’de toplanacak Genel Kurul’da Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurulun tek gündem maddesi olacak. Tezkere metninin okunmasıyla başlayacak görüşmelerde siyasi parti grupları 20'şer dakika söz alacak.

    Görüşmelerin ardından tezkerenin oylaması yapılacak.

    “MİLLİ GÜVENLİK” BAHANESİYLE MÜDAHALENİN ÖNÜ AÇILMAK İSTENİYOR

    AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla TBMM başkanlığına gönderilen tezkerede “Türkiye'nin milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdit ve güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almak, Libya'daki gayri meşru silahlı gruplar ile terör örgütleri tarafından Türkiye'nin Libya'daki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek, kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı güvenliğin idame ettirilmesini sağlamak, Libya halkının ihtiyacı olan insani yardımları ulaştırmak, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından talep edilen desteği sağlamak, bu süreç sonrasında meydana gelebilecek gelişmeler istikametinde Türkiye’nin yüksek menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, (...) için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım” ifadelerine yer verilmişti.

    EMEP: LİBYA MACERASI HALKIN GELECEĞİNİ TEHDİT EDİYOR

    Meclis'te görüşülecek olan Libya tezkeresine ilişkin açıklama yapan Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, Libya politikasının hükümetin iddia ettiği gibi ulusal çıkarlar ya da milli güvenlik meselesi olmadığını söyledi. Erdoğan ve AKP iktidarının yayılmacı, cihatçı, selefici, İhvancı, maceracı yanlış dış politikasının halkın geleceğini tehdit ettiğini belirten Gürkan, tezkereye onay vermenin tüm bu yanlış dış politikaların ortağı olmak anlamına geleceğini dile getirdi.

    Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, AKP'nin emperyalist ülkelerin bölgeyi yeniden paylaşma ve güç tahkim etme çatışmalarının bir parçası olan dış politikada atıldığı maceracı hattı şimdi Libya üzerinden sürdürmeye niyetli olduğunu söyledi. Gürkan “Siyasi iktidarın, İhvancı, selefici, cihatçı, yayılmacı çizgide Suriye üzerinden kurduğu hayallerin hezimete uğraması yetmemiş olacak ki, maceranın yönü Libya'ya çevrilmiş durumda. Suriye politikasından bağımsız düşünülmemesi gereken Libya politikası hükümetin iddia ettiği gibi ne ulusal çıkarlar meselesi ne de milli güvenlik meselesidir. AKP iktidarının ve Erdoğan'ın,  yayılmacı, cihatçı, selefici, ihvancı, maceracı yanlış dış politikasının bir parçasıdır ve bu maceracılık halkımızın geleceğini tehdit etmektedir” dedi.

    SURİYE’YE BAK, LİBYA’NIN SONUNU GÖR

    Suriye politikasından geriye kalanın bir ülkenin yıkımı, bölge halklarının yaşadığı acı ve gözyaşı, yüzlerce yurttaşın yaşamına mal olan terör saldırıları ve göç dalgası olduğunu hatırlatan Gürkan, Libya' da girilecek bu maceranın nereye varacağının yanlış Suriye politikasının sonuçlarına bakılınca bugünden görüldüğünü dile getirdi. Bölgede yaşanan ve daha da derinleşecek olan gerilim ve çatışmaların bölge halklarına olduğu gibi Türkiye halklarına, işçi ve emekçilerine hiç bir yararı olmayacağını belirten Gürkan, iktidar tarafından da bu maceracı politikanın faturasını halkın ödemeye mahkûm edileceğini söyledi.

    ABD ve Rusya arasındaki çelişkilere oynayan ve iki güç arasında sarkaç gibi sallanan bir dış politikadan doğru sonuç alınmayacağının ortada olduğunu vurgulayan Gürkan, şöyle konuştu: “Halkların kardeşliği ve dayanışması, başka ülkelerin ulusal egemenlik haklarına saygı temelinde dış politikayı esas alan yaklaşım bölgede barışı tesis etmeye hizmet eder, ancak tek adam yönetiminin bu çizginin yakınından bile geçmeye niyetinin olmadığı açıktır. Tezkereye onay vermek demek tüm bu yanlış dış politikaların ortağı olmak, sonuçlarının olumsuzluklarının sorumlusu olmak demektir. Bu politikaların karşısında olan bütün demokrasi ve barış güçlerinin bölgede barış, ülkede demokrasi için mücadelesinin önemi her geçen daha da artmaktadır.”

    BAKAN AKAR: YÜZ YILLARDIR BERABER YAŞIYORUZ

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise “Bize verilen görev neyse bunu da inşallah sonuna kadar yapmak durumundayız” dedi.

    Kara, deniz ve hava birliklerini ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Yüz yıllardır beraber yaşadığımız Libyalıların mağduriyetine, onlara yönelik saldırılara göz yummamız mümkün değil. Bize verilen görev neyse bunu da inşallah sonuna kadar yapmak durumundayız. Verilecek her türlü göreve hazır olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz” diye belirtti. (HABER MERKEZİ)

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