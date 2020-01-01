Mesele ‘damat’ olunca Arınç’ın aklına hukuk geldi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, “Gülen Cemaati”nden yargılanan damadı Ekrem Yeter’in dosyasına ilişkin beraat kararına itiraz ettiklerini ve bozulacağını düşündüğünü açıklayan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a tepki gösterdi.

Arınç, Twitter hesabından yaptığı iki sayfalık açıklamada, “Sayın Başsavcı gazeteciliği uzun zamandır tetikçilik ve haysiyet cellatlığı olarak yapanlar sizin konuşmalarınızdan müthiş bir malzeme çıkardılar. Dakikalarca, küçük torunlarım dahil tüm ailemizi ekranda tuttular. Ne kişilik haklarımıza ne de özel hayatımıza saygı tanımadılar” dedi.

‘SAVCIYA BASKI YAPARAK, İSTİNAFA GÖTÜRDÜNÜZ’

Savcı Kocaman’ın “Malum dosya bizim açımızdan dolu bir dosyaydı. Dosyada ciddi deliller vardı” sözlerine atıfta bulunan Arınç, “Nereden biliyorsunuz? Soruşturmayı siz yapmadınız, kovuşturmada bulunmadınız, istinafa giden başka savcıydı. Demek özel olarak bu dosya ile ilgilendiniz. Sanığı mahkum etmek için elinizden geleni yaptınız fakat mahkeme oy birliği ile beraat kararı verdi. Buna çok kızdınız ve duruşma savcısına baskı yaparak istinafa götürdünüz. Şimdi de ‘İstinafta gereğini yapacağım, karar bozulacak lamı cimi yok’ diyorsunuz. Önyargılı olduğunuzu belli ediyorsunuz” diye yanıt verdi.

‘BİZLERE KÖTÜ BİR YENİ YIL KUTLAMASI YAPTINIZ’

Arınç açıklamasının devamında şöyle dedi:

“Siz İstinaf ve Yargıtay üyelerinin talimatla ya da baskıyla hareket edeceğini mi düşünüyorsunuz? Ağır ceza mahkumiyet kararı verirken iyi, beraat kararı verdiğinde mi kötü oluyor? İlk celse de ya da ikinci celsede beraat kararı verilenler yok mu? Böyle olması doğal değil mi? Açıklamalarınız her haliyle yanlıştır. Hukuk kurallarına ve etik kurallara aykırıdır. Bunu ve buna benzer açıklamalar sebebiyle kamuoyunda yargıya güven neredeyse yüzde 30'ların altına düştü. Bunu iyileştirmek adına Sayın Adalet Bakanı'nın ve Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun olağanüstü çabalarını saygıyla destekliyorum. Siz bu açıklamalarınızla bizlere kötü bir yeni yıl kutlaması yaptınız.” (HABER MERKEZİ)