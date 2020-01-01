ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde eylem yapan gruplar çekilmeye başladı

Irak'ta Haşdi Şabi'nin "ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilin" çağrısına bir süre direnen gruplar, bölgeden ayrılmaya başladı.

Haşdi Şabi ve ona bağlı Hizbullah Tugayları taraftarları, bugün de başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği binası önünde toplanmayı sürdürdü.

ABD karşıtı sloganlar atan göstericileri dağıtmak için alana zaman zaman göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atıldı. Atılan gazdan etkilenenler ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı.

Yeşil Bölge çevresindeki üst düzey güvenlik önlemleri devam ederken, hükümet yetkilileri ve Haşdi Şabi'ye yakın çevreler dışında basın dahil kimsenin bölgeye girişine izin verilmedi.

Anadolu Ajansının aktardığına göre gruplar, Haşdi Şabi'nin "ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilin" çağrısına bir süre sonra olumlu cevap verdi ve kurdukları çadırları da dağıtarak bölgeden uzaklaştı.

“ABD'YLE GÜVENLİK ANLAŞMASI İPTAL EDİLSİN”

Öte yandan İran'a yakın Şii Fetih Koalisyonu Milletvekili Saad Hazali, yerel medyaya yaptığı açıklamada, ABD ile Irak arasında imzalanan stratejik güvenlik anlaşmasının iptal edilmesi için Mecliste imza toplamaya başladıklarını söyledi. Hazali, “ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına yönelik bir karar aldırmak için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

ABD, ORTADOĞU'YA 750 ASKER DAHA GÖNDERECEK

ABD, Irak'ta yaşanlar üzerine Ortadoğu’ya 750 asker gönderme kararı aldı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, “750 dolayında asker derhal bölgeye konuşlandırılacak. Bu konuşlandırma, Bağdat’ta tanık olduğumuz gibi Amerikalı personel ve tesislere karşı artan tehdit düzeylerine yanıt olarak uygun ve tedbir amaçlı bir eylemdir” dedi.

TRUMP: İRAN BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEK

Yaşananlardan sonra ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada ABD ve İran’ın savaşa gireceğini düşünmediğini belirtse de 31 Aralık’ta Twitter üzerinde “İran can kayıpları veya tesislerimizde oluşan hasarlardan tamamen sorumlu tutulacaktır. Bedelini ağır ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir” açıklaması yapmıştı.

HAMANEY: HİÇBİR ŞEY YAPAMAZSINIZ

Trump'ın açıklaması sonrası konuşan İran dini lideri Ali Hamaney ise “Bu tip (Trump) bir kez daha saldırılardan dolayı İran’ı suçladı. Hiçbir şey yapamazsınız. Mantıklı olsaydınız ki değilsiniz, Irak ve başka ülkelerde işlediğiniz suçlardan dolayı ulusların sizden nefret ettiğini görürdünüz. Eğer İran bir ülkeyle çatışmaya karar verirse, bunu açıkça yapar. Eğer biri ulusumuzun çıkarlarını tehdit ederse, hiç tereddütsüz karşılık veririz” diye dedi.

Irak'ta İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları üssüne ABD tarafından düzenlenen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, dün sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmıştı. (DIŞ HABERLER)

Iraklı protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükeçiliğine girdi; Trump, İran'ı suçladı

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