Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: İşverenle nasıl anlaşacağız?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Hükümetin ‘iki taraf anlaşsın’ çağrısına yanıt veren Atalay, “Devleti idare edenler hükümet, bakanlık, hakimlik yapmadan anlaşma şansımız olmaz” dedi.

Atalay, kendilerine bağlı sendika üyelerinin asgari ücretten fazla ücret aldıklarını, asıl sorunu sendikalaşamayan mesleklerde çalışan işçilerin yaşadığını söyledi.

Atalay’ın hükümetin çağrısına ilişkin yanıtı şöyle oldu:

“2 bin 578 açıkladığımız zaman şimdi Zonguldak'ın köyündeki insan bilmez ki niye 80 değil diye düşünür. Elimizde bir veri var. Yoksulluk sınırı yaşam maliyeti. Bizim söylediğimizle alınan arasında bir uyum olsun istedik.

Biz böyle olursa masada oluruz. Yoksa masada olmayız dedik. Maalesef bunun dışında yapacak bir gücümüz yok. Bir dahaki dönem sayın bakanın açıklaması var iki taraf anlaşsın. Biz mümkün değil işverenle nasıl anlaşacağız. Devleti idare edenler hükümet, bakanlık, hakimlik yapmadan anlaşma şansımız olmaz. Anlaşma yaptıklarımız işverenlerde hiçbir asgari ücret alan yok.” (HABER MERKEZİ)