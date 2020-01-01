2020'yi yerin altında karşılayan madenciler iş cinayetlerinin olmadığı bir yıl diledi

Türkiye Taşkömürü Kurumu ve özel şirketlere ait maden ocaklarında, yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri yeni yıla çalışarak girdi. Kilimli ilçesine bağlı Gelik Beldesinde özel bir şirkete ait maden ocağında çalışan işçiler, yerin 350 metre altında kömür kazarak yeni yılı ailelerinden uzakta karşıladı. İşçiler, ailelerinden uzakta olmanın burukluğunu yaşarken, yeni yıl heyecanı pasta keserek yaşamaya çalıştı.

Saatler 00.00'a yaklaşırken ahşap kalaslardan oluşturdukları masanın etrafında toplanan işçiler, kömür karası içindeki elleriyle kestikleri yılbaşı pastasını birbirlerine ikram etti. İşçiler, iş cinayetlerinin yaşanmadığı bir yıl diledi.

Maden Teknikerliği mezunu olmasına rağmen iki ay önce işçi olarak madende çalışmaya başlayan Oktay Deliören “Yeraltında kokutucu yerleri vara ama yapacak bir şey yok. Ekmek parası, çalışmak zorundayız. Ne kadar korksak da çalışmak zorundayız. Bugün yeni yıla giriyoruz. Yeni yıl tüm madenciler için kazasız belasız geçmesini diliyorum” dedi.

Evli ve 2 çocuk babası Alaattin Canbaz (42) ise yeni yıla yeraltında girmeye alıştıklarını söyleyerek, “Ekmek parası için yer altında çalışıyoruz. Ailemizden uzaktayız. Biz alıştık. Bugün sıradan bir gün için aslında bizim için” diye konuştu.

Madenciler, yılbaşı masasının etrafında kısa süren yeni yıl sohbetlerinin ardından yeniden mesailerine devam etti. (Zonguldak/DHA)