31 Aralık 2019 18:25

Donbass-Ukrayna arasında esir değişimi gerçekleşti

Kiev yönetimi ile Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri arasında uzun süredir beklenen esir değişimi gerçekleşti.

Donbass ve Ukrayna arasında esir değişimi gerçekleşirken

Fotoğraf: Okay Deprem/EVRENSEL

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    Okay DEPREM
    Gorlovka

    Kiev yönetimi ile Donbass’ın tek taraflı bağımsız devletleri (Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri) arasında uzun süredir beklenen esir değişimi nihayet önceki gün gerçekleşti. Söz konusu esir değişimi, DNR'yi Donbass’ın halen Ukrayna tarafından kontrol edilen kuzey tarafına bağlayan temel geçiş noktası konumundaki Gorlovka bölgesindeki Mayork adlı yerleşim biriminde bulunan sınır kapısında yapıldı.

    Son esir değişiminin 2017 senesi içerisinde gerçekleştirildiği düşünüldüğünde, iki yıldan uzun bir süredir tarafların bugünü beklediği ve bu takasa hazırlandıkları söylenebilir.

    Sabahın erken saatlerinde başkent Donetsk ve Lugansk’tan yola çıkan Ukraynalı esirleri taşıyan araçlar ve onlara eşlik eden Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Kızıl Haç ile Devlet Güvenlik Bakanlığı (MGB), ordu ve polis birimlerine bağlı sayısız vasıta adı geçen bölgeye aktı. Sayıları elliye yakın gazeteci ordusu da onlarla birlikte sınır kapısında günün ilk yarısında yerlerini aldı.

    UKRAYNALI ESİRLERİN TAMAMI SAVAŞ SUÇLUSU

    İkinci Minsk Anlaşması’nın maddelerinin hayata geçirilme sürecinde ortaya çıkan Normandiya Dörtlüsü’nün zirvelerinde gündeme gelen esir değişimi için DNR ve LNR tarafının Ukrayna’ya elli beş, karşı tarafın da DNR cephesine 87 esiri teslim etmesi üzerine mutabık olunmuştu. DNR Ombudsmanı DaryaMarozova, son hazırlıklar devam ederken bizzat sınır kapısında düzenlediği kısa brifingde, DNR’in Ukrayna’ya vermeye hazırlandığı kitlenin tamamının ya savaş suçlusu ya da sabotaj/ajanlıksuçlamasıyla tutuklanan ve de yargılamaları tamamlanmış kişilerden oluştuğunu bildirdi. Marozova, Ukrayna kamuoyunda “Donbass’taki esirler arasında çok sayıda masum sivilin olduğu” iddiasına karşı bunu vurgulama gereği duymuştu yaptığı açıklamada. Ukrayna’ya teslim edilecek esirlerin AGİT, Kızıl Haç ve de yerel makamlardaki son işlemleri sürerken, çoğunu Ukrayna’nın 2014 yılından beri tuttuğu esirlerin akraba ve yakınları da hudut kapısındaki kalabalık arasındaydı.

    Donbass ve Ukrayna arasında esir değişimi gerçekleşirken

    Fotoğraf: Okay Deprem/EVRENSEL

    SON DAKİKA TAKAS EDİLMEKTEN VAZGEÇENLER OLDU

    Esirlerin karşılıklı takasında ilk etap LNR ile Ukrayna arasında, Ukrayna’nın kontrolündeki kuzey kesiminde, yani “gri bölge” adıyla anılan ve taraflar arasındaki tampon bölgenin kuzeyinde yürütüldü. Ardından sıra DNR-Ukrayna takasına geldi ve bu kez yer olarak DNR tarafı seçilmişti, diğer bir ifadeyle gri alanın güneyi. Öte yandan, DNR-LNR’den Ukrayna’ya gönderilmesi beklenen 55 kişinin son anda dördü Ukrayna’ya geçmekten vazgeçerek DNR tarafında kalmaya karar verirken, aralarında iki kadın konuyla ilgili bir basın açıklamasında bulundu. DNR’e verilmesi beklenen 87 kişinin 26’sının ise gene “son dakika” vazgeçmek suretiyle Ukrayna tarafında kalma kararı aldıkları ilan edildi.

    Donbass ve Ukrayna arasında esir değişimi gerçekleşirken

    Fotoğraf: Okay Deprem/EVRENSEL

    DNR’e gelen esirlerden bazıları gazetecilere kısa röportajlar verirken, pek çoğunun oldukça bitkin olduğu gözlendi. Genel olarak dile getirilen ise; tutuklu kaldıkları süre boyunca çoğunun yargılanmasının devam ettiği ve de hukuken henüz aklanmadıkları yönündeydi. Bunun dışında, kendilerine genellikle kötü muamelede bulunulduğunu, oldukça kötü beslendiklerini ve en önemlisi, sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıldıklarını dile getirdiler. Yakınlarıyla otobüslere bindirilen kitle ilk olarak, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Donetsk’teki hastanelere sevk edildi.

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