Ankara'da hastane işçileri yeni yıla işsiz girecek: 35 işçi işten çıkarıldı

Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi ve Cebeci Hastanesinde 35 işçi, sözleşmeleri yenilenmeyerek işsiz bırakıldı. Bir süredir toplu sözleşmedeki kazanılmış haklarını istediklerini söyleyen işçiler, perşembe günü hastane önünde eylem yapacaklarını duyurdu.

Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi ve Cebeci Hastanesinde çalışan işçiler, yeni yıla işsiz giriyor. Yaklaşık 230 işçinin çalıştığı iki hastanede, arasında işyeri temsilcilerinin de bulunduğu 35 işçi, sözleşmeleri yenilenmeyerek işten çıkarıldı. DİSK'e bağlı Dev-Turizm-İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Aziz Işık, henüz işten çıkarmayla ilgili kendilerine bir gerekçe gösterilmediğini söyledi. Üyelerinin yeni yıla işsiz girmesini kabul etmeyeceklerini ifade eden Işık, 1 Ocak Perşembe günü saat 12:30'da hastane önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

İbni Sina'da işten çıkarılan sendika işyeri temsilcisi Ergin Kaya, sözleşmelerinin yenilenmemesi konusunda kendilerine herhangi bir gerekçe gösterilmediği söyledi. Ancak toplu sözleşmede kazanılan sosyal haklarını uzun süredir talep ettiklerini ama şirketin kabul etmediğini anlatan Kaya, hastane yönetiminin ise dava açmaları durumunda haklarını verebileceğini söylediğini aktardı. İşten çıkarılan arkadaşları arasında evli bir çift olduğunu ve kadın işçinin süt iznindeyken işsiz bırakıldığını belirten Kaya, “Bu kışın ortasında işsiz bırakıldık. Hakkımızı aramayı sürdüreceğiz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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