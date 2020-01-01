01 Ocak 2020 03:08

Diyarbakır ve Antep’te yeni yıl beklentisi: Barış ve insanca yaşanacak bir ücret

Diyarbakır ve Antep’te yurttaşlarla yeni yıl beklentilerini konuştuk: Diyarbakırlılar, iradelerinin yok sayılmamasını istedi, Antepliler de insanca yaşanacak bir ücret istediklerini dile getirdi.

Fotoğrafg: İnanç Yıldız/Evrensel

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    Yeni yıla girerken Diyarbakır ve Antep’te yurttaşların beklentilerini konuştuk. Diyarbakırlılar, Kürt halkının üzerinde baskıların son bulmasını ve iradelerinin yok sayılmamasını isteyerek, barışın hakim olduğu, hukuksuzluğun ve adaletsizliğin olmadığı bir ortamı beklediklerini söyledi. Antepliler ise, her şeyin pahalı olduğunu, evlerine yiyecek bir şey götüremediklerini belirterek, ekonomik sorunların çözümü için insanca yaşanacak bir ücret istediklerini dile getirdi.

    "SAVAŞIN KİMSEYE BİR FAYDASI YOK"

    Cengiz Anıl BÖLÜKBAŞ
    Diyarbakır

    2019 yılını geride bırakıp 2020 yılına girerken Diyarbakırlılara yeni yıldan beklentilerini sorduk.

    Yeni yılda barışın gelmesini istediğini söyleyen Hamit, “Hâlâ bizi yok sayan, üzerimizde baskı kuran bir hükümet var. Suriye’ye operasyon düzenliyorlar. Kendilerine bir saldırı yok halbuki. İnsanlar gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, şiddet görüyor. İnsanlar ölüyor ama kimse yargılanmıyor, olayların üstü örtülüyor. Bir sürü insan hayatını kaybetti. İnsanlar evlerinden, yurtlarından oldu. Savaşın hiç kimseye bir faydası yok. Bu yüzden barışın gelmesini istiyorum” diye konuştu.

    "BELEDİYELER GERİ VERİLSİN"

    2019’da yeniden kayyum atandığını belirten Ahmet, “İrademiz yok sayılıyor. İrademizin tanınmasını istiyoruz. Kayyum atanan belediyelerimiz geri verilsin. İkinci seçimde de biz kazandık. Bu sorunu kayyum atayarak, baskıyla filan çözemezsiniz. Bu baskı son bulsun” dedi.

    "BARIŞ DİYEN İNSANLAR TUTUKLANIYOR"

    Adaletin yok olduğunu vurgulayan Salih ise, “Barış diyen, bu sorun çözülsün diyen insanlar haksız yere cezaevine atılıyor. Belediye başkanlarımız tutuklu. Selahattin Demirtaş kaç senedir haksız yere cezaevinde. Hasta olmasına rağmen bırakılmıyor. Adalet diyenler adaletsizliğin en üst seviyesini yapıyor. İnsanların yeni yılda mutlu olmasını istiyorsanız öncelikle adaletli olmanız lazım. Adaletsizlik yaparsanız gün gelir o adaletsizlik sizi bulur” dedi.

    ANNELER AĞLAMASIN

    23 yıldır ayakkabıcılık yapan Abdullah, “İnsanlar yoksulluk çekiyor. Bu yüzden intihar eden insanlar var. Ben burada bir sürü böyle insan gördüm. Gençlerimiz uyuşturucu kullanıyor, bahis oynuyor. Yazık değil mi bu gençlere? Bizler batıya gittiğimizde saldırıya uğruyoruz. O insan senden bu insan benden diye diye insanlık bırakmadılar ortada. Kayyumdan sonra işsiz kalan arkadaşım var. Şimdi çay ocağında çalışıyor. İnsanların ekmekleriyle oynamak ne kadar doğru? Sur’da oturuyordum. Evlerimiz yıkıldı. ‘İnsanlara yardımcı oluyoruz’ dediler ancak bir kuruş para dahi vermediler. Ben yeni yılda adaletsizlik, kanunsuzluk olmasın istiyorum. İnsanların ocakları sönmesin, işsiz kalmasınlar. Anneler de ağlamasın” ifadelerini kullandı.

    "DEVLET SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM BULSUN"

    Deniz KAR
    Mazlum AYÇİÇEK
    Antep

    Antep'in Gaziler Caddesinde karşılaştığımız yurttaşlarla yeni yıldan beklentilerini ve umutlarının olup olmadığını konuştuk.

    ASGARİ ÜCRETE YAPILAN ZAM ORTADA

    İlk konuştuğumuz kişi asgari ücretle çalışan bir fabrika işçisi Ramazan. 2020 yılından sağlık ve huzur beklediğini fakat bunlar için ev ekonomisinin yeterli düzeyde olması gerektiğini söyleyen Ramazan, geçim sıkıntısı çektiğini ifade ediyor. Yeni yılda da geçim sıkıntısının devam edeceğini söyleyen Ramazan, “Asgari ücretle insan geçinebilir mi? Elektrik zammı, su zammı. Bir de asgari ücrete yaptıkları zam ortada” diyerek sözlerini tamamlıyor.

    HER ŞEY ÇOK PAHALI

    Sonrasında elinde gül demetiyle insanlara gül satmaya çalışan bir çiçekçiyle karşılaşıyoruz. Yeni yılda çok para kazanmak, çok gül satmak istediğini söyleyen çiçekçi geride bıraktığımız sene geçinemediğini, umudunu yılbaşı için aldığı milli piyango biletinin verdiği büyük ikramiyeye bağladığını aktarıyor. Geçim sıkıntısının sebebini sorduğumuzda “Her şeye zam geliyor. Her şey çok pahalı” cevabını veren çiçekçi, yine de umudunun olduğunu, durumun düzeleceğini umduğunu ifade ediyor.

    EVİMİZE YİYECEK GÖTÜREMİYORUZ

    Ardından elinde poşetlerle evine dönen bir kadın, geçtiğimiz yılda ekonomik sıkıntıların devam ettiğini, önümüzdeki sene de sıkıntıların süreceğini dile getiriyor. Böyle bir dönemde insanların geçinemeyeceğini dile getiren kadın, “İnsanlar bir şey alamıyor ki, her şey çok pahalı, nasıl geçineceksiniz? Evimize yiyecek götüremiyoruz artık, tane tane alınıyor eşyalar” diye devam ediyor. Yeni yıl dileğinin, ‘huzur ve barış’ olduğunu vurgulayan kadın, buna rağmen umudunun olmadığını, sorunların düzeleceğini düşünmediğini ifade ediyor.

    ELDE AVUÇTA BİR ŞEY KALMIYOR

    Sonrasında yerleri süpüren bir belediye işçisinin görüşlerini alıyoruz. 2020 yılı için belirlenen asgari ücret miktarının yetersiz olduğunu söyleyen işçi, “Verilen ücret geçinmemize yetmiyor. Elektriktir, doğalgazdır, şudur, budur derken elde avuçta bir şey kalmıyor” diyor. Yeni yıldan umudunun olup olmadığını sorduğumuz işçi, “Hiç umudum yok, rezillik daha da devam eder. Faturalar, ev kirası, çocuk masrafları, okul derdi var ama para yok. Yani işçinin hali yine duman, yine duman” diyerek sözlerini tamamlıyor.

    NASIL GEÇİNECEĞİZ?

    Devamında konuştuğumuz Zahide isimli bir emekli, önümüzdeki seneden hiçbir beklentisinin olmadığını söylüyor. Emekli maaşının kendilerine yetmediğini, yeni yılda da bir şeyin değişmeyeceğini ifade eden Zahide, “Nerden geçineceğiz, emekliyiz nasıl geçineceğiz? Devlet sorunlarımıza çare bulsun” diye ekliyor.

    Konuştuğumuz son kişi de bir emekli yurttaş. Bir yandan bizimle konuşurken diğer taraftan elindeki simidi yiyen yurttaş, aldığı maaşla geçinmeye çalıştığını söylüyor ve maaşlara yapılan zamların yeni yıldaki ihtiyaçları karşılayacak seviyede olmadığını belirtiyor. Emekli maaşıyla geçinirken zorlandığını aktaran yurttaş “Zor zekât idare ediyoruz. Kısıtlamazsak bir şey yapamayız, mecburen masraflarımızı kısıyoruz” diye konuşuyor.

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