31 Aralık 2019 16:45

Bursa'da bütçe, asgari ücret ve genç işsizlik tartışıldı

Bursa’da Emek Gençliği tarafından akademisyen Özgür Müftüoğlu’nun katılımıyla “Bütçe, Asgari Ücret ve Genç İşsizlik” konulu söyleşi düzenlendi.

Bursa'da Özgür Müftüoğlu'nun katılımıyla düzenlenen söyleşi

Fotoğraf: Evrensel

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    Bursa’da Emek Gençliği tarafından akademisyen Özgür Müftüoğlu ve Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla “Bütçe, Asgari Ücret ve Genç İşsizlik” konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşide, ekonomik krize karşı yeni yılda mücadele vurgusu öne çıktı.

    Bilim üretiminin önündeki engellerin sadece siyasi veya geleneksel değerlerden değil ekonomik sistemin ve erkin dogmalarından kaynaklandığını belirten Özgür Müftüoğlu, üniversitelerin sadece Türkiye’de değil dünyada da benzer şekilde ilerlediğini söyledi.

    Mevcut ekonomik krizin, işçi genç ve öğrenci ayrımını ortadan kaldırdığını belirten Müftüoğlu, “4+4+4’ün son 4’ünden itibaren özellikle meslek liseli gençler çalışma hayatına giriyorlar. Çocuk işçiliği çıraklıkla meşrulaştırılırdı, şimdi staj adı altında meşrulaştırılıyor. Üniversitelerde de bu süreç devam ediyor”  dedi.

    Eskiden herkesin üniversite okumasına gerek olmadığını, şimdi ise her ilde üniversitelerin bulunduğunu ve bunun bir nedeninin işsizlik oranlarını düşük göstermek olduğu belirten Müftüoğlu, genç kadın işsizliğin çok daha yüksek olmasını da ayrımcılığı gözler önüne serdiğini söyledi.

    Dünyada genç işsizliğin genel işsizlikten iki kat fazla olduğunu ifade deden Müftüoğlu, kariyer planlama yoluyla iş bulabileceklerine  inananların hayal kırıklığına uğrayacağını, çözümün sistemi öğrenmek olduğunu ekledi.

     

    “Kapitalistler krizi tartışmıyorlar, emekçi kesim kendi kriziymiş gibi tartışıyor. Çünkü sistem, krizi gerekçe göstererek en çok işçi ve emekçiyi vuruyor” diyen Müftüoğlu, krizin işten çıkartmaları, vergileri ve iktidar politikalarını meşrulaştırmanın yolu olarak görüldüğünü söyledi.

    Bütçenin gelir ve gider dengesinin tamamen devlete hakim olan iktidarın tercihleriyle belirlendiğini söyleyen Müftüoğlu, “İktidar, vergiler ve asgari ücretle işçi ve emekçiden alıp kapitalistleri beslemeyi tercih ediyor” dedi.

    Sermayenin vergisi düşerken asgari ücretlinin ödediği verginin ve pazardan aldığı ürünlerin fiyatlarının arttığını aktaran Müftüoğlu, bu görüntünün ekonomik gibi gözükse bile politik ve sınıfsal olduğunu vurguladı.

    Gündem ve tartışmaların gençleri geleceksizliğe ve karamsarlığa itmesine rağmen bu kara tabloyu düzeltmenin yolunun bir arada olmaktan gelen mücadele olduğuna vurgu yapan Müftüoğlu, “Kendini kurtarma tarafını seçenler uzun süreli olamazlar. Bir toplum çöküyorsa eğer, o çöküntü içerisinde kendini kurtarma çabası içine girenler mutlu mesut yaşayamazlar” dedi. (Bursa/EVRENSEL)

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