Dilek OMAKLILAR

Manisa

301 madencinin yaşamını yitirdiği Eynez maden ocağında, mahkeme kararıyla işçilerin alacaklarının ödenmesi karşılığında ipotek edilen mallar 5 yıl sonra ocaktan çıkarıldı. İddiaya göre TKİ’nin talimatı ile çıkarılan mallarla ilgili Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı Tahir Çetin, “Mahkeme tarafından ipotekli malzemelerin kaldırılmasına kimler tarafından izin verildi?” diye sordu.

"TKİ AÇIKLAMA YAPMALI"

Soma Eynez maden ocağında 301 işçinin yaşamını yitirdiği davada mahkeme tazminatlarını alamayan işçilerin ücretlerinin ödenene kadar ocaktaki tam mekanizma sistemini çalıştıran mallara el koyma kararı vermiş, mallar ipotek altına alınmıştı. Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı Tahir Çetin’in Evrensel'e yaptığı açıklamayla bu malların ocaktan çıkarıldığı öğrenildi. 5 yıldır işletmenin sahasında duran malların çıkarılmasının araştırılmasını talep edilen dilekçe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilmezken Çetin, malların satılıp satılmayacağını, niçin Aliağa’ya götürüldüğünü yoksa başka bir madende mi işletileceğini sorarken esas olarak TKİ’nin bu konuda bilgi vermesini beklediklerini söyledi.

“İPOTEKLİ MALZEMELER NEREYE, NE İÇİN GÖTÜRÜLÜYOR?”

“Türkiye Maden İş Sendikası, 2831 tane maden işçisinin tazminatının ödenmesiyle alakalı 3 tane protokol yapmışlardı, TMSF ile aralarında. Bize taksit taksit ödeyeceğiz diye ama ödemediler. Biz de Kırkağaç’ta 5 yıldır ödenmeyen tazminatlarla alakalı yaptığımız açıklamalardan sonra bu tazminatların ödeneceğinin beyanını verdiler. Torba yasa çıkacağını ifade ettiler, ancak 2 aydır hala meclise sunulmadı” diye sözlerine başlayan Çetin, Eynezdeki malzemelerin Aliağa’ya taşındığını öğrendiklerini belirtti. Çetin şöyle devam ederek, “Jandarmanın ifadesine göre TKİ Genel Müdürünün talimatı ile malların taşındığının bilgisini aldık. Cumhuriyet başsavcılığına araştırama için önerge vermek istedik, kabul etmediler. Emniyet de jandarma da kabul etmedi. Oysa maden sahasında sadece TKİ’nin kontrol ettiği hangi malzemenin giriş yapıp çıktığı bir kapı var. Gümrük kapısı dediğimiz bu kapıdan çıkıyor malzemeler ve TKİ’nin sorumluluğunda. O yüzden cevaplanmasını istiyoruz, bu malzemeler başka madenlere götürülüyor mu? Satıldı mı? Tanesi 25 bin TL’yi bulan bu tam mekanize malzemeler demir çeliklere mi gönderiliyor?” diye sordu.

Somalı maden işçilerine takipçisi olacağınıza söz verdiğiniz işçilerin güvencesi olan mallar kaçırılıyor.

Şu an yolda olan TIR'ları durdurun!



Konteynerlar arasındaki vinç Aliağa'ya götürülerek hurda olarak satılıyor,dorseler bugün Nurdağ Kantarından yüklendi, jandarma el koydu. pic.twitter.com/LTSppQ0H0m — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) December 30, 2019

Çetin son olarak işçilerin hakkının yağmalandığını söyleyerek “Tazminatın garantisi olan mahkeme tarafından ipotekli malzemelerin kaldırılmasına kim izin verdi? Madenden sorumlu TKİ buna cevap vermeli” dedi.

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