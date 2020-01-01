Asgari ücrette düşük zam tepkisi sürüyor

Hüsnegül TOPAL

Eren ÜNVERDİ

Kocaeli

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde işçi duraklarında servis beklerken görüştüğümüz işçiler asgari ücrete yapılan zamdan memnun değil. İşçiler yapılan zammın kiradan faturalara, mutfaktan çocukların okul masraflarına kadar çeşitli kalemlerde yapılan harcamaları karşılamayacağını belirtirken, bir yemekhane işçisi ise durumu kendi işinden verdiği bir örnekle anlatıyor: "Kaşıkla veriyorlar. Bizim kullandığımız kepçelerden daha büyükleriyle alıyorlar"

Osman Güler, “İnsan aklıyla dalga geçiyorlar. Her sene 4-5 toplantı yapılıyor ama yine de bir şey çıkmıyor. Milyonlarca insanı ilgilendiren zamma belli bir kesim karar veriyor” dedi.

Cemile Koç özel bir yemekhanede çalışıyor. Asgari ücret belirlenirken emekçilerin düşünülmediğini ifade eden Koç, “Biz kıt kanaat geçinen insanlardık ve şimdi daha da zor duruma düştük, nasıl diyelim kaşıkla verdiler. bizde olan kepçelerden daha büyük kepçeyle aldılar” diye konuştu.

"ASGARİ ÜCRETLE KENDİLERİ GEÇİNSİN GÖRELİM"

Hayat şartlarının gittikçe zorlaştığını söyleyen bir başka işçi de Türkiye şartlarında asgari ücretin en az 3 bin lira olması gerektiğini söylüyor. Asgari ücret belirlenirken işçiye sorulmadığını söyleyen Fatih adında bir işçi ise “2 bin 300 lira kime yetecek? Bir adam 2 bin 300 liranın en az 700-800’ünü ile kira verecek. 300 lira market alışverişi, faturalar, çocuğun masrafı derken bunları nasıl karşılayacak” diye tepki gösterdi.

İşçi Eşref Kaya ise “Asgari ücretle kendileri geçinsinler sonra bu ücreti belirlesinler ki asgari ücretle geçinmenin nasıl olduğunu anlarlar, hepsinin tuzu kuru” ifadelerini kullandı. Kaya, “800 lira kira veriyorum. Nasıl geçineceğiz Allah aşkına, neye göre hesaplanıp veriliyor asgari ücret? Millete baksınlar önce, geçinebiliyorlar mı diye” ifadelerini kullandı.

Bir metal fabrikasında asgari ücretle çalıştığını söyleyen Necati adında işçi de asgari ücrete yapılan zamdan memnun olmayanlardan: “2 bin 324 lirayla geçinemeyiz, normalde 2 bin 600-2 bin 800 lira olması lazım yani memnun değiliz.” (Kocaeli/EVRENSEL)

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